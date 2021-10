En SEMANA te mostramos en exclusiva las imágenes de la tierna despedida que han tenido la sobrina de Isabel Pantoja y su marido al decirle adiós a sus invitados

Anabel Pantoja y Omar Sánchez han visto cumplido, por fin, uno de sus mayores sueños: celebrar la boda de sus sueños en La Graciosa. Este viernes, la pareja vivió uno de los días más especiales de su vida frente a su familia y amigos. Después de celebrar por todo lo alto el broche de oro que han puesto a su relación, la pareja ha tenido que decirle adiós a todos y cada uno de ellos que han estado presentes en su enlace. En SEMANA te mostramos en exclusiva las imágenes de la tierna despedida que han tenido la sobrina de Isabel Pantoja y su marido al decirle adiós a sus invitados después de una jornada de fiesta, risas y confidencias.

Pocas horas después de la celebración de la ya denominada boda del año, Anabel Pantoja y Omar Sánchez acompañaban a sus invitados a la zona del puerto de La Graciosa para despedirse de todos y cada uno de ellos. Después de que Belén Esteban se convirtiera en una de las primeras en abandonar la isla, Chabelita Pantoja, Asraf Beno, el pequeño Alberto, Raquel Bollo, Alma Cortés, entre otros, decían adiós a la colaboradora de ‘Sálvame’ y al exconcursante de ‘Supervivientes’.

Tal y como te mostramos en SEMANA, Anabel Pantoja no ha dudado en darle un fuerte y sentido abrazo a uno de los pilares de su vida, el pequeño Alberto, hijo de Chabelita Pantoja, quien tuvo un papel fundamental en la boda al acompañarle en su camino al altar. Un simbólico momento que dejó a todos los allí presentes emocionados y que ponía de manifiesto una vez más el gran cariño que tiene la colaboradora hacia su sobrino.

De la misma forma, en su emotiva despedida, Omar Sánchez también se mostraba de lo más cómplice con Raquel Bollo y Asraf Beno. Maletas en mano y con los rostros visiblemente cansados después de varias horas de fiesta disfrutando del día más especial en la vida de la pareja, todos los invitados se han montado en el ferry desde el que pondrán rumbo a sus respectivos hogares.

Anabel Pantoja, la otra «hermana» de Chabelita Pantoja

El discurso de Chabelita Pantoja en la boda de Anabel Pantoja y Omar Sánchez va a dar mucho que hablar a lo largo de los próximos días a raíz del dardo envenenado que le ha querido mandar a su hermano, Kiko Rivera. En concreto, la hija de Isabel Pantoja hacía hincapié en la importancia de estar presente en este día tan especial, al igual que la colaboradora ha estado junto a ella en todos los momentos importantes.

«Creo que hoy necesitabas un poco de nosotros porque te lo mereces. Estoy aquí para ti y de verdad que me alegro mucho de por fin de que cumplas tu sueño de casarte con Omar. Aquí me tienes, a Albertito y a mí para apoyarme en todo. No estás sola porque hay mucha gente que te quiere y yo soy una de ellas», aseveraba la joven.