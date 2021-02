La presentadora de ‘Socialité’ ha compartido una instantánea de cuando era apenas un bebé y ha recordado lo mucho que echa de menos esos años de su vida.

María Patiño no deja de sorprendernos. La presentadora de ‘Socialité’ no es muy dada a compartir ciertos aspectos de su vida a través de las redes sociales. Sin embargo, de vez en cuando hace una excepción y nos sorprende con publicaciones que nunca esperábamos que iba a compartir en su perfil.

Es lo que ha hecho hace apenas unas horas cuando ha compartido una foto de cuando era pequeña. María Patiño aparece rodeada de algunos familiares. La colaboradora y presentadora de televisión siempre se ha mostrado muy nostálgica con los tiempos pasados y no ha podido evitar escribir un «cómo añoro aquellos años» junto a la instantánea.

María Patiño añora los años de su infancia

La foto de María Patiño ha causado sensación entre sus seguidores. Y es que todos han hecho pública su sorpresa al ver la imagen de ella cuando era apenas un bebé. María es la que aparece en las piernas de un familiar, vestida con una vestido rosa y una capota del mismo color.

Aunque no es muy dada a hacer público aspectos de su vida personal, María Patiño hace unos meses abría su corazón al hablar de su padre, con el que tenía una relación especial: ««Cuando a mi padre le quedan 24 horas, yo tenía que grabar un programa en Madrid. Yo estaba con mi padre en Sevilla y me dijo: ‘Vete que yo te espero’», explicaba María sobre las últimas horas de vida de su padre.

En algún momento ha hablado de la muerte de su padre

La periodista regresó a la capital para grabar ‘Sálvame Deluxe’ y confesaba que perdió un AVE a conciencia porque sabía que a su vuelta le esperaba la despedida. Un día más tarde, su progenitor murió en el hospital con su hija a su lado: «Me cogió de la mano y se fue». Muy emocionada, continuaba explicando: «Mi padre me esperó más de 24 horas para irse». Añadía que recuerda aquella escena como dura, pero fue un «acto de bondad por parte de mi padre. El de prometerme que hasta que tú no vuelvas yo no me voy. Mi padre ese juramento lo llevó a cabo».

Preocupada por la salud de su chinchilla

María Patiño ha compartido esta instantánea unas horas antes de que compartiera con sus seguidores su preocupación por su chinchilla. María Patiño estaba muy preocupada por el estado de salud de su chinchilla, a quien ha tenido que llevar al veterinario para una operación complicada. A la salida del centro médico, la presentadora ha revelado el motivo por el que ha tenido que llevar a su chinchilla y lo preocupada que está. “Se queda aquí en quirófano y dentro de una hora y pico vengo a recogerla”, ha asegurado en declaraciones a Europa Press.

Aún así, hace apenas unos minutos, María Patiño compartía que su chinchilla había superado la intervención. La presentadora de televisión respira de esta forma tranquila, ya que siente gran amor por este integrante de su familia, a la que ha compartido varias veces en las redes sociales.