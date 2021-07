Un verano más, la pareja disfruta de unas vacaciones en Ibiza. Allí hemos visto el increíble cambio físico del DJ.

Fonsi Nieto y Marta Castro están viviendo días de ensueño. La pareja disfruta de unos días de descanso en familia en su lugar favorito: Ibiza. Allí se han dejado ver relajados y sonrientes con Hugo, el hijo que tienen en común.

«¡Por fin vacaciones!», ha escrito el exdeportista a su llegada a la isla. No es de extrañar que haya compartido tan emocionado su primer día de desconexión con su legión de seguidores en Instagram. Se trata del primer verano que pasa con su mujer y con su pequeño. El primero de esta nueva familia que han formado juntos y que tan felices los hace.

De su escapada a las baleares llama la atención el sorprendente cambio físico que ha experimentado el que fuera piloto de MotoGP. Ahora luce un cuerpo escultural y una musculatura que quita el hipo. Atrás ha quedado el aspecto que ha lucido en los últimos años. Mucho más cachas y en plena forma física, se ve estupendo.

La pareja vive ahora días de miel, lejos ya de los sinsabores que les tocó vivir en 2020. Ese año fue el más complicado que le ha tocado vivir a Fonsi Nieto. A causa de la pandemia perdía a su padre y, poco después, a su abuela. Fueron meses muy complicados en los que en muy poco tiempo perdió a dos de las personas más importantes de su vida. Devastado, daba fe de su dolor en las redes sociales. El mismo escenario en el que ahora comparte orgulloso su satisfacción tras haberse quitado los kilillos demás y lucir la espectacular silueta de la que presume ahora.

Un tipazo de infarto

«¡El trabajo duro siempre tiene su recompensa!«. Con este mensaje compartía con sus fans su espectacular cambio físico recientemente. Sus palabras pronto encontraron los aplausos y alabanzas de sus seguidores. «Sex symbol amigo», le escribía Mario Vaquerizo. «Máquina», destacaba su amigo Colate Vallejo-Nágera, y «La de tiempo que hace que no te comes una caja de donuts», bromeaba Kiko Rivera. Pocholo Martínez Bordiú y Kiko Matamoros se sumaban a los comentarios de otros usuarios que destacaban: «El auténtico número uno», «Buf… ¡pero cómo te has puesto!», «No has estado tan cachas en tu vida».

El DJ, más en forma que nunca, ha sorprendido a todos con su nuevo cuerpazo y sus fornidos brazos… Con ellos ha compartido juegos con su pequeño Hugo, que acompaña a sus padres a su isla fetiche. En esta ocasión no estaba con ellos Lucas, el hijo que tiene Fonsi con Alba Carrillo.