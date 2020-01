“Me arrepiento de mi relación con Isabel. No me hubiera separado de Maite, fui un descerebrado”. Estas son las palabras de un Julián Muñoz, que propaga su arrepentimiento a lo largo de las siete páginas que conforman su última entrevista en una conocida revista de corazón. El ex alcalde de Marbella se ha mostrado conciso y tajante en sus declaraciones que seguro no pasan de puntillas por Isabel Pantoja, quien está viendo renacer uno de los fantasmas más tortuosos de su pasado.

“Lo mío con Isabel fue un calentón. Durante el primer año sentí esa nebulosa de amor y poder. Quizás se enamoró de mi poder y yo de la parafernalia. Le gusta mucho el dinero”, añadió el ex político. Unas palabras que han sorprendido por su frialdad y dureza y que seguro han sentado como una punzada a la cantante que está viendo cómo su alrededor pierde la fuerza que meses atrás tenía.

Isabel Pantoja se caracteriza por vivir en un estado de cambio continuo. Su vida siempre ha estado en el borde del acantilado, llevando el sufrimiento por bandera. Sin embargo, tras su participación en ‘Supervivientes’, su imagen pública -y vida profesional- se habían teñido de un color mucho más alegre. La Pantoja volvía a la televisión y seguía eclipsando al espectador. Y no solo eso, tras su paso por la isla, la tonadillera firmó un contrato con ‘Idol Kids’ como jurado del programa. Todo parecía circular a la perfección, hasta que las ruedas comenzaron a deshincharse.

Isabel, distanciada de su hija Chabelita

Las impactantes declaraciones de Julián Muñoz se unen al largo compás de espera que lleva el concurso de talentos que todavía no define una fecha de estreno.

En el terreno personal tampoco está pasando su mejor momento debido a su ruptura emocional con Chabelita tampoco ayuda el distanciamiento de sus dos hijos. Isa Pantoja y Kiko Rivera están disgregados y muy alejados de una cercana reconciliación. Cabe recordar que Chabelita no ha pasado las Navidades en su casa y que precisamente ha sido su ex Omar Montes quien ha sido invitado en Cantora con las consiguientes fotografías difundidas por redes sociales. Por si esta circunstancia fuera poco, la delicada salud de su madre se ha convertido en uno de los asuntos que más le preocupan siendo su progenitora una de las personas más importantes de su vida.