Fidel Albiac acude en auxilio de Rocío Carrasco tras su tarde más complicada en ‘Sálvame’

Rocío Carrasco se enfrentaba este miércoles a su primer día de trabajo oficial, dado que el anterior se sentó en el plató de ‘sálvame’ tan solo para informar a la audiencia de cuál sería su papel como nuevo fichaje estrella del programa que tanto miedo le daba. Así, en la tarde de este miércoles se estrenaba en su nueva labor como defensora de la audiencia en la sección ‘Hable con ella’, aunque también tuvo que defenderse a sí misma de las reacciones que su nuevo contrato ha generado en aquellos que se han mostrado más escépticos, como puede ser su tía Rosa Benito, que pedía que su fichaje no viniese acompañado de una carta de despido para ella; así como con Gema López, periodista que no ha tenido reparos en salirse del camino trazado por la cadena y ha mostrado su parecer no solo durante la emisión de la docuserie, ‘Rocío, contar la verdad para seguir viva’, sino también sobre su nueva función en el programa que comparten. Como se ve, un día duro de trabajo para Rocío Carrasco.

La tarde fue intensa, pero llegó a su fin y pudo regresar a la seguridad de su hogar sin tener que hacer demasiados malabares. Allí le esperaba su marido, Fidel Albiac, a bordo de su propio coche, que fue a recoger a su amada a las puertas de su trabajo para conocer en primera persona cómo había sido su primer día con sus compañeros y ver si se lo habían puesto muy difícil, también detrás de cámaras. El encuentro entre ellos ha quedado reflejado en el vídeo que se muestra al inicio de esta noticia. Estaban muy sonrientes y optaron por no hacer declaraciones a los reporteros que aguardaban su salida de las instalaciones de Mediaset. Eso sí, tuvieron que hacer frente a las correspondientes preguntas sobre la actualidad que les persigue estos días, como es el caso de su decisión de evitar a su hija, Rocío Flores.

Rocío Flores llegó a las instalaciones de Mediaset minutos antes de la salida de su madre del mismo edificio. Como sucedió la pasada semana, estuvieron a punto de cruzar miradas en un incómodo momento que ambas desean evitar, pero no se llegó a producir gracias a que la joven accedió por una puerta alternativa a la que tenía acostumbrada y por la que entran todos los trabajadores de la cadena. Rocío Carrasco salía de ‘Sálvame’ poco antes de las 21 horas de la tarde, mientras que su hija llegaba minutos antes para pasar por maquillaje y peluquería antes de sentarse en su silla de colaboradora de ‘Supervivientes’. Fue precisamente en peluquería donde puso más esmero y es que su peinado ha causado furor este miércoles y hay quienes han visto en él un guiño a su madre.