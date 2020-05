2 Su recuerdo de su anterior etapa profesional

En su estreno ella y Emma García se trasladaron hasta el plató de ‘Sálvame’ y ‘Sábado Deluxe’, pues ahí radicaba el origen de todo. Carmen desveló que estaba tranquila y confesó qué sentía por el programa en el que hasta hacía muy poco tiempo había colaborado. «‘Sálvame Diario’ y ‘Deluxe’ me ha dado mucho. Sería injusta si dijera otra cosa. A mí, La Fábrica de la Tele me ha dado la oportunidad de estar hoy contigo. En los últimos tiempos no me ha dado tanto… Pero las cosas pasan», dijo Borrego.