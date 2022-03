La relación de Isabel Pantoja y sus hijos, Chabelita Pantoja y Kiko Rivera, no está pasando por su mejor momento. Desde hace un tiempo que la tonadillera está distanciada de ellos a pesar de que pudimos ver un acercamiento tras la muerte de Doña Ana. Fue a finales del pasado mes de septiembre cuando la madre de la artista fallecía en Cantora. Desde La Graciosa, donde se encontraban Chabelita y Kiko para acudir a la boda de Anabel Pantoja, cogieron un vuelo hasta Sevilla para reunirse con el clan Pantoja y darle el último adiós, en la más estricta intimidad a Doña Ana. Esto supuso el reencuentro entre Isabel Pantoja y Kiko Rivera después de un tiempo convulso, con la emisión de ‘Cantora: la herencia envenenada’ de por medio. Sin embargo, este acercamiento duró poco tiempo y ya ha vuelto la frialdad y el distanciamiento entre todos ellos. Prueba de ello es que hace unos días fue el cumpleaños de Albertito, el hijo de Chabelita y Alberto Isla, y ni rastro de la felicitación de su abuela.

Chabelita Pantoja se pone en contra de su novio y defiende a su madre, Isabel Pantoja

Esto ha supuesto un gran desplante por parte de Isabel Pantoja hacia su hija, Chabelita Pantoja, y sobre todo hacia su nieto, que cumplía 8 años. De este tema ha hablado la colaboradora de televisión en ‘El programa de AR’, espacio en el que colabora. Para sorpresa (o no) de muchos, la joven ha excusado el comportamiento de su madre, además de revelar que la cantante padece una fuerte depresión a consecuencia de la muerte de su madre que le dificulta una gran cantidad de tareas. A todo esto hay que sumarle que, según la influencer, la tonadillera no tiene teléfono.

Sin embargo, este fin de semana, Asraf Beno era más crítico y declaraba sin piedad en ‘Viva la vida’ que quedará en la conciencia de Isabel Pantoja «lo que ha hecho». Además, añadía: «No se te ha olvidado lo de la corona y de contestarle a Avilés, por qué no vas a enviarle un mensaje a tu nieto». A pesar del enfado del que fuera Míster, Chabelita Pantoja responde a las palabras de su novio, justificando una vez más a su madre: «Lo justifico porque ella no está bien y es una cosa que mantengo».

Sin embargo, en este debate también ha intervenido Alessandro Lequio, que comentaba que «el no estar bien o no tener teléfono, no vale». Además, ha continuado sentenciando a la joven: «Que sigas defendiendo a tu madre es para darte el premio a la mejor hija del mundo y más cuando, para saber qué tal está, tienes que preguntárselo a tu prima».

Te interesará saber...