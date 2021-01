Adriana Abenia ha confesado que algo extraño sucede en su casa y por la que está aterrorizada. Incluso tiene miedo de meterse a la ducha por los fantasmas. Esta es su llamada de auxilio y la plausible explicación a su fenómeno sobrenatural

En tiempos de coronavirus y con confinamientos selectivos en distintas regiones y ante la amenaza de un confinamiento nacional similar al del pasado mes de marzo, estar en casa no solo es la mejor recomendación, sino que también, a veces, una imposición. De ahí la necesidad de convertir nuestro hogar en un sitio plácido en el que estemos cómodamente y sin mayores preocupaciones. Al menos no unas añadidas, como le ha sucedido ahora a Adriana Abenia, que vive aterrada en su propia casa por un fenómeno sobrenatural que le pone los nervios a flor de piel y que incluso le impide irse a la ducha con tranquilidad.

Adriana Abenia lleva varias semanas sin estar cómoda en casa y es que no puede llevar su rutina a buen término ante algo que sucede y de la que no encuentra explicación alguna. Es por eso que ha pedido auxilio a sus seguidores de Instagram a través de mensajes en sus stories, donde ha dejado detalles de lo que sucede, para ver si alguien logra encontrar una explicación plausible más allá de su primera opción de que su casa está encantada y los fantasmas que conviven con ella se están divirtiendo gastandole bromas pesadas.

El culpable de la preocupación de Adriana Abenia parece recaer en un elefante. Y no, no es que la reportera haya decidido adoptar este animal de ingentes dimensiones como mascota, sino que se trata de un juguete de sus hijos que le pone los pelos de punta ante su errática actitud en momentos clave. Así lo explicaba ella al confesar con pesar que “estoy preocupada”: “Sucede algo rarísimo en casa desde hace semanas. Cuando apago la luz del salón, bien sea la halógena o las luces del techo, se escucha al elefante de un puzle que tiene Luna también ubicado en el salón que va con pilas. Ya no sé si nos estamos electrocutando lentamente, pero estoy preocupada, porque siento electricidad estática dentro del cuerpo. Ya sé que parece de coña, pero os juro que estoy rayadísima. Alguien por aquí que no sea Iker Jiménez que me pueda explicar qué pasa. Mil gracias”, escribía Adriana Abenia alarmada por el extraño fenómeno que le quita el sueño y hasta las ganas de ducharse en su propia casa.

No han tardado en producirse un auténtico aluvión de respuestas a esta llamada de auxilio de Adriana Abenia. De hecho, se ha encontrado con personas que sufren el mismo fenómeno con un juguete similar al de su hija: “No te lo vas a creer, pero tengo un puzle súper parecido y suena el mono y muy fuerte, pero nos ocurre igual con la cocinita”, le decía una fan, a lo que ella respondía asustada: “Fabricantes de juguetes, ¿a qué estáis jugando vosotros?”.

Entre tantas explicaciones plausibles y otras más fantásticas y disparatadas para destacar qué le pasa con su elefante fantasma, Adriana Abenia ha querido destacar algunas de ellas. Especialmente aquella que le ha dejado algo más tranquila: “Es porque el sensor que tiene al poner la ficha correctamente se activa al taparse. Y, a veces, con la oscuridad, es como si el sensor se tapara. A mí me pasaba lo mismo”, le escribían con un emoticono de un guiño que la periodista espera que sea la cierta. A la espera de conocer si ha logrado superar este fenómeno sobrenatural, Adriana Abenia ha sentido que no está sola, tiene a sus fans y, quién sabe, quizá también un fantasma algo gamberro en su casa.