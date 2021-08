Te contamos cuál es la fecha clave que puede volver a unir de nuevo a Terelu Campos y Carmen Borrego después de una etapa difícil.

Terelu Campos y Carmen Borrego no mantenían hasta hace unos días apenas relación. Ellas mismas han confirmado que desde hace unos meses casi no hablan y que no logran entenderse, por lo que han decidido poner tierra de por medio para restar así tensión. Un distanciamiento que este fin de semana parecía llegar a su fin, pues ambas se dijeron ‘te quiero’ públicamente y llegaron a acercar posturas. Es difícil olvidar la tensión que existe, pero ambas, a buen seguro, habrán tenido en cuenta la fecha que se acercaba: el cumpleaños de Terelu Campos. La colaboradora de ‘Viva la vida’ cumple este martes 31 de agosto 56 años, un día muy importante para ella en el que recibirá la llamada de su hermana y en el que probablemente vuelvan a reencontrarse. Las dos son conscientes de que esta ruptura ha entristecido mucho a su madre y no dudarán en poner de su parte para que todo vuelva a ser como antes.

No está siendo fácil para ninguna de las dos esta situación. No obstante, tanto Carmen Borrego como Terelu saben que de nada sirve mantenerse en silencio o no verse, un comportamiento que han seguido este verano. No han coincidido en Málaga y han evitado reencontrarse ya sea en Madrid o en la Costa del Sol, huyendo así de cualquier instante incómodo que pueda surgir entre ellas. María Teresa Campos ha mediado para que este acercamiento se produzca y es que es muy doloroso para la presentadora que sus dos únicas hijas hayan decidido no hablarse, al igual que las discusiones que Carmen y Alejandra han protagonizado ante millones de espectadores. El último motivo que ha provocado que Terelu se enfade con Carmen está relacionado con la participación de Borrego en ‘La última cena’, ya que mostró cierta complicidad con Kiko Hernández. Estaría considerando que no es justo ni para ella ni para su hija, Alejandra Rubio, ya que esta última ha recibido fuertes críticas por su parte.

Este martes tiene lugar el cumpleaños de Terelu y, aunque todavía no ha desvelado cómo lo celebrará, lo habitual es reunirse con sus seres más queridos. Por ello, todas las miradas estarán puestas en la cita que podría volver a reunirla con su hermana, Carmen Borrego, quien a finales de la pasada semana se encontraba en Málaga. Ambas han mantenido estos días una conversación que ha hecho que vuelva a reinar la paz entre ellas, eliminando así cualquier rencilla que pudiera existir y abriendo la puerta a una posible reconciliación. Todavía es una incógnita el punto del mapa donde las hijas de la que fuera reina de las mañanas volverán a verse, no obstante, nadie duda que de producirse este encuentro María Teresa Campos estará muy feliz. No está siendo una etapa cómoda para ella y este cisma familiar no ha ayudado a que esté tranquila en su día a día. Ahora solo queda esperar para que Carmen y Terelu vuelvan a sellar la paz, eso sí, esta vez para siempre.

Ambas están dispuestas a pasar página y empezar de cero, tal y como acaba de hacer su madre, María Teresa Campos. Prueba de ello que la malagueña haya enviado los dos vehículos que dos años después Bigote Arrocet seguía teniendo en su casa al desguace. Harta de que no moviera ni un dedo y abandonara estos dos coches en su mansión, la presentadora ha tomado una drástica decisión.