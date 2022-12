Carlos Navarro ‘El Yoyas’ se ha convertido en el hombre más buscado. El que fuera concursante de ‘Gran Hermano‘ lleva más de un mes prófugo. Tiene que cumplir una condena de cinco años y ocho meses por un delito de maltrato continuado hacia su mujer, Fayna Bethencourt. Esta última se ha pronunciado al respecto señalando que tiene claro quién le está ayudando.

«En mi opinión no creo que ande deambulando por ahí. Él está en un sitio y protegido por terceras personas. Aún así se permite el lujo de enviar vídeos y audios que los medios se encargan de difundir. Él está encantado con esto», ha afirmado durante una conexión en directo con el programa ‘Fiesta‘. A pesar de que tiene sus sospechas sobre quién le está ayudando ha preferido no entrar en detalles. «Yo tengo mi opinión al respecto. Lo tengo bastante claro, pero prefiero no entrar públicamente en ello». Asimismo Fayna ha recalcado que no ha trasladado esto a la policía. «Yo ahora mismo no estoy en contacto directo con la policía. Me llevan informaciones, pero confío en la ley en la justicia, acabarán encontrándole en algún lugar».

El duro testimonio de Fayna

«Estoy a la espera de que se haga justicia. No quiero resultar reiterativa. Mi posición la he dejado muy clara. Solo espero que los cuerpos y fuerzas de la ley hagan su trabajo lo antes posible y en la medida de su posibilidades. A esta persona se le solicita su comparecencia para su ingreso en prisión el 14 de noviembre. Lleva huido de la justicia un mes y tres días», ha explicado.

Durante su entrevista ha recalcado que está «condenado». Así que solo añadía que si tiene «alguna queja o su abogado quiere presentar algo nuevo que lo haga, pero con su cliente estando donde tiene que estar. Donde la justicia le ha dicho que tiene que estar. Tú ingresas en la cárcel y asumes lo que has hecho. Desde allí reclamas lo que quieras. No desde un agujero en el algún sitio y siendo prófugo. Eso sería lo justo».

Fayna ha estremecido con su testimonio. «A mí me han preguntado si tenía miedo. Sé que ahora es muy improbable que este individuo vuelva, pero a mí este hombre psicológicamente me sigue maltratando. Tiene una orden de alejamiento». También ha hecho mención a que se trata de un caso totalmente inusual. «No se ha dado el caso que un condenado en violencia de género se ha dado a la fuga y que se permita el lujo de dar entrevistas y dirigirse al público. Indirectamente se dirige hacia le víctima, eso es lo que está haciendo, se está dirigiendo a mí llamándome por mi nombre. Me sigue torturando. Sigue insistiendo en su inocencia y llamándome mentirosa».

La exconcursante de ‘Gran Hermano’ se ha pronunciado sobre un sonado relato de carácter biográfico que escribió hace algún tiempo. «La historia es sencilla. Hace unos meses se me interpone una querella porque según la persona que anda prófuga aparece un ordenador antiguo que compartíamos durante nuestra convivencia un relato donde se narran hechos que yo reproduzco en el juicio. Él aduce que ese relato se escribió antes de la fecha en la que ocurren los hechos. Ese relato tiene componentes biográficos y está basado en una de las mayores palizas que ese hombre me dio».