Carlos Navarro, popularmente conocido como ‘El Yoyas’ por su mítica amenaza a otro concursante en su paso por ‘Gran Hermano 2’, está en busca y captura para ejecutar la sentencia condenatoria por malos tratos continuados a su mujer, Fayna Bethencourt, y sus hijos, y por el que debe entrar en prisión para cumplir condena de cinco años y ocho meses. El polémico concursante se ha fugado para evitar que la policía le atrape, lo que le ha llevado a vivir a hurtadillas y con miedo, como así ha contado él mismo en una entrevista concedida a ‘El Mundo’, en la que niega la veracidad de las acusaciones de su exmujer, además de cargar contra las leyes contra la violencia de género, de la que se considera víctima y “cabeza de turco”, a la vez de quejarse de que «ahora no vivo, improviso, con los bolsillos vacíos». Una entrevista realizada en un bosque perdido para evitar dar pistas sobre su paradero, que ha hecho estallar a su exmujer, que vive con angustia la incertidumbre sobre lo que pasará, pues mientras él esté en libertad, ella y sus hijos no podrán descansar tranquilos.

Fayna Bethencourt se ha puesto en contacto con el programa ‘Fiesta’ para hacerles llegar una carta en la que muestra su profundo pesar por la huida de su exmarido, pero también por la impunidad de la que está gozando, pues incluso se permite el lujo de conceder entrevistas en exclusivas con medios de comunicación, mientras que la policía no sabe dónde se esconde. Ella prefiere no hablar para no entrar en equívocos y que sus sentimientos le hagan dar un paso en falso, por lo que ha optado por remitir una carta en la que plasma su opinión sobre la polémica entrevista de ‘El Yoyas’, aún en busca y captura.

“Ahora no me siento capaz de sentarme en ningún sitio ni de expresarme de viva voz, porque creo que es un tema que requiere de toda la tranquilidad del mundo para poder hablar de ello como conviene”, comienza a explicar Fayna Bethencourt en su carta, que confiesa estar “enfadada, indignada y agobiada. Es una vergüenza lo que está pasando, pero me siento arropada incluso por el resto de medios de comunicación”, se queja la exconcursante de ‘Gran Hermano 2’, que trata de recomponer su vida tras sufrir malos tratos por parte de su marido, aunque el hecho de que esté a la fuga se lo imposibilita.

Fayna Bethencourt condena la entrevista de Carlos Navarro: “Se le ha dado voz a un convicto, a un prófugo de la justicia que debería haber encontrado antes la Policía que la prensa”, una situación que ella no puede más que calificar de “surrealista”, aunque prefiere no pensar demasiado en esto, porque no quiere centrar su vida en el rencor y el dolor, cuando por delante tiene una vida que le puede deparar nuevas alegrías. “Ahora estoy centrada en mis exámenes, pero más adelante tendré fuerza para hablar y expresarme. Gracias por todo”, se despedía la exmujer de ‘El Yoyas’, que anuncia que en un futuro próximo pondrá las cartas sobre la mesa con una entrevista en profundidad.