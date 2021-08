Justo el día del cumpleaños de Isabel Pantoja, un grupo de fans de la cantante han acudido a Cantora para hacer una pintada en contra de su hermano, Agustín Pantoja.

Isabel Pantoja ha vuelto al foco de la noticia después de haber celebrado este pasado 2 de agosto su cumpleaños. Ha sido una fecha dura de celebrar, ya que a diferencia de otros años, su hijo, Kiko Rivera, no está a su lado. Han sido unos meses duros, en los que su hermano, Agustín Pantoja, no se ha separado de ella ni un instante. El que es su protector ha visto cómo la guerra que iniciaba el dj contra su madre también le salpicaba a él.

También le ha salpicado en las últimas horas, ya que Agustín Pantoja ha sido el protagonista de uno de los actos de vandalismo que han ocurrido en Cantora. Un grupo de fans de Isabel Pantoja se han trasladado hasta Cantora este lunes para escribir en el muro de la finca en la que reside la tonadillera un mensaje para su hermano: «Agustín. Okupa», ha escrito el grupo de fans de la cantante.

Aunque los hermanos mantienen una relación estupenda, parece que no todos los fans de Isabel Pantoja no están de acuerdo con esta unión. Y un grupo de seguidoras de la cantante han querido mostrar su disgusto atacando a Agustín Pantoja, la persona que nunca se separa de su ídolo.

Pero no solo han mostrado su disgusto con Agustín Pantoja. Y es que los fans están deseando que la cantante tome las riendas y tenga una conversación con su hijo. «Llama a Kiko», escriben al lado del mensaje que va en contra del tío del dj. Parece que el grupo de fans que ha acudido hasta Cantora ha querido dejar claro que para ellas, el principal culpable de toda las polémicas familiares es Agustín Pantoja.

Sin embargo, no todo han sido malas noticias. Y es que un grupo de fans se han acercado hasta la finca Cantora para desearle los mejores deseos a la cantante por su cumpleaños. Desde el exterior, gritaron con el objetivo de que llegara a los oídos de la homenajeada, que se encontraba en el interior celebrando su cumpleaños de una manera muy diferente a la de otros años.

El 2 de agosto siempre había sido un gran momento para la familia Pantoja, pero todo tornó el pasado año. Ese día se rompió para siempre la relación de Isabel Pantoja con su pequeño del alma, Kiko Rivera, una fecha que, sin querer, estuvo en boca de todos hace algunos meses. 365 días después de este fatídico instante, Kiko Rivera vuelve a revivir lo que sucedió. Aunque es cierto que él agradece haber conocido la verdad, no puede evitar sentirse dolido, pues descubrió la gran mentira que la tonadillera había mantenido ante su familia y ante su público durante tantas décadas. «La relación con mi madre se rompió para siempre el 2 de agosto. Ese día pasó algo. En cuestión de segundos todo se rompió. Es algo que no puedo perdonar y no pienso olvidar. Mi madre no estuvo a la altura», dijo el músico en ‘Cantora: La herencia envenenada’. El mismo en el que Isabel cumplió 64 años se despidió para siempre de su hijo.