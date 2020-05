Fani ya lleva unas semanas en Madrid después de haber sido expulsada de ‘Supervivientes’. Durante los meses que ha estado en Honduras, la concursante ha disfrutado mucho la experiencia, pero también ha sido una de las que más ha adelgazado y ella misma se quedaba sorprendido del cambio físico.

En medio de la situación tan complicada por la que pasa el país, Fani también ha tenido algunos problemas a la hora de volver a España. Y es que la crisis sanitaria mundial por la que pasamos ha provocado que muchos aeropuertos estén cerrados o hayan disminuido considerablemente todos los vuelos. Aún así, Fani tuvo la suerte de coger un vuelo justo la misma semana que la echaron del concurso.

«Habíamos tenido mucha suerte, porque podría haber vuelto como tres semanas después de mi expulsión. LLegué a España y en ese momento me llevaron a un hotel. Al día siguiente nos hiceron una revisión, con la prueba de coronavirus. En ese momento fue cuando me di cuenta de qué estaba ocurriendo. Fue montarme en el Uber y ver todas las calles vacías… fue muy impactante», cuenta en shock por la situación.

«Después de hacerme las pruebas, me viene para casa. Me han recibido con muchos regalos. Mi cari me ha hecho un vestidor en la habitación de invitados», comenta orgullosa. De esta forma, deja de tener todo desorganizado por el suelo para tener todo recogido en diferentes armarios y zapateros.

No entendía los aplausos de las 20.00 horas

El hecho de haber estado totalmente aislada en la isla haciendo su concurso llevó a los concursantes a no enterarse de nada de lo que estaba ocurriendo en España. Esto obligó a la organización a contarles qué estaba ocurriendo y de esta forma, tranquilizarlos para que supieran que sus familiares estaban bien.

Sin embargo, el estar en Honduras no les está haciendo partícipes de todo lo que ocurre. Esto es algo que ha recordado Fani cuando ha llegado a nuestro país, ya que no solo le impresionaba no ver a gente por la calle, también le han llamado la atención los ruidos de los aplausos a las 20:00 horas para homenajear a los sanitarios y cuerpos de seguridad del Estado. Christofer ha tenido que explicarle: «Me he quedado en shock», decía.

Las secuelas físicas tras ‘Supervivientes’

Fani ha perdido muchísimo peso en la isla. De hecho, ha llegado con muchas ganas de cocinar y de comer caliente. Asegura que lo primero que ha hecho es cocinar una tortilla de patatas y un cocido. «Cuchareo, cuchareo», dice emocionada ante la mirada de Christofer, que estaba deseando que llegara.

Pues bien, la pérdida de peso le ha llegado a comprobar cómo le queda su ropa después de esta experiencia. Y no se lo puede creer. Y es que al ponerse unos jeans o un bikini que usaba muy a menudo antes de viajar a Honduras, ha comprobado que le queda enorme. «No me lo puede creer», dice.