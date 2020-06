El cantante Pau Donés nos ha dicho adiós a los 53 años como consecuencia del cáncer de colon que padecía. Tras la muerte del de Jarabe de Palo numerosos rostros conocidos han compartido sentidos mensajes de pésame en las redes sociales al conocer la triste noticia de su fallecimiento.

España entera se ha quedado conmocionada tras la pérdida de uno de los autores de canciones más positivas y pegadizas del panorama musical nacional. A lo largo del día, miles de admiradores de dentro y fuera de nuestras fronteras han publicado palabras de dolor al conocer su marcha. Personajes tan famosos como Dani Rovira le han enviado el pésame a sus familiares en sus cuentas oficiales. «Naciste en la cara buena del mundo. Gracias por todo lo que nos diste. Qué mañana tan horrorosamente triste. Serás un motivo más para los que siguen batallando. Descansa en paz, Pau», se lamentaba el actor malagueño esta tarde.

La curiosa anécdota de Toni Acosta con Pau Donés

Lo que nadie habría podido imaginar es que una de esas celebrities, Toni Acosta, guardaba un vínculo muy especial con el cantante. Ha sido la propia actriz quien ha revelado que, años atrás, cuando ella aún no había iniciado su andadura en las artes escénicas, conoció al valenciano. Y aquel encuentro cambió para siempre su vida.

La protagonista de ‘Padre no hay más que uno’ ha compartido un recorte de ‘El País Semanal’ en el que Pau Donés habla del momento en que sus vidas se cruzaron. «Una vez, un sueño’ es la canción de la camarera del restaurante mexicano. Esa canción de Jarabe de Palo que invita a realizar los sueños aunque luego no se cumplan fue la que la empujó a hacer la maleta e irse para Madrid. La camarera del mexicano no se lo podía creer al ver entrar a Pau Donés y su banda por la puerta. Los Jarabe de Palo, que se dieron a conocer por ‘La Flaca’, estaban en la capital para su primer concierto de la gira, a finales de mayo en Leganés (Madrid)», recoge un fragmento del artículo. «Durante la comida, ella no dijo nada, pero cuando se iban salió a la calle y contó su historia. «Nos dijo que se había hecho una fotocopia gigante de la letra de la canción y que estaba frente a su cama para verla cada mañana, para ayudarle a cumplir su sueño», cuenta Pau Donés. «Yo me tiré a su cuello, fue una pasada. Ya solo por estas cosas vale la pena«. Entonces, Donés no conocía la identidad de aquella joven…

Toni Acosta: «Yo soy la camarera del restaurante mexicano»

«Soy yo. Yo soy la camarera del restaurante mexicano», ha señalado Acosta en su perfil de Instagram. Tengo el recorte de ‘El País Semanal’ guardado aún. Nunca volví a encontrarme en persona con Pau Donés. Me hubiese encantado decirle «lo conseguí, soy actriz, hubo momentos difíciles, pero lo conseguí. Gracias Pau». Uno siempre piensa que le queda tiempo. Siempre pensé que me encontraría con él para decírselo en persona».

La historia de Toni Acosta demuestra que la realidad siempre supera a la ficción y cómo la letra de una canción puede servir de inspiración a alguien para luchar por alcanzar sus sueños. Sin duda se trata de una historia preciosa que ha dejado asombrados a los amigos de la actriz. «¡¡¡No te creo amiga!!! ¡¡¡Qué maravilla!!!!», comentaba Paula Echevarría. «Joooooo qué bonito», opinaba Itziar Castro. Amigos y compañeros de profesión como Víctor Palmero, Mar Saura, Antonio Tejero también regalaban un ‘like’ a su curioso vínculo con Pau Donés. «Emocionante Toni❤️❤️❤️ que importante es el arte para impulsar a otros en su vida a cumplir sueños. Esto es una gran cadena de favores. Gracias por arriesgarte y hacer esa maleta!», comentaba Inma Cuevas.

Los temas de Jarabe de Palo, canciones que inspiran a muchos

Muy probablemente, Toni Acosta no es la única persona cuya vida haya cambiado de manera definitiva gracias a las inspiradoras letras de las canciones de Jarabe de Palo. Hace apenas unos días, Dani Rovira confesaba su emoción al escuchar ‘Eso que tú me das’. Un canto de agradecimiento que para el actor, quien lucha contra un cáncer desde hace varios meses, ha servido como una auténtica lección. «Anoche escuché y vi el videoclip de lo último de Pau Donés. No puedo parar de escucharlo una y otra vez e inevitablemente emocionarme. Yo quiero vivir en esa azotea, cantando, bailando, celebrando la vida, repartiendo gracias y brindando por todo lo bueno que tenemos. Ahora que, en cierta manera, puedo saber el color del cristal por el que mira Pau, estoy experimentando conexiones que antes pasaba por alto», admitía. «Gracias Pau por la emoción. Gracias por la lección. Venimos para cuatro días… pensemos bien cómo vamos a invertirlo. Gracias a todos por todo lo que me dais, que es mucho más de lo que pido».