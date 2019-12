Hace ya seis meses que Terelu Campos puso a la venta su lujoso ático de Madrid. Un lujoso piso de 573 metros cuadrados que ya tiene a dos compradores muy interesados, y con ofertas encima de la mesa, pero sin que se haya firmado aún documento alguno.

Terelu: «Hay dos interesados, pero no hay contrato»

Aunque han saltado voces de alarma sobre la posible venta de su residencia en la capital, lo cierto es que la casa no está vendida. SEMANA se ha puesto en contacto con Terelu para conocer en qué punto se encuentra la venta de su tríplex. Y, de momento, no se ha cerrado nada. «Hay dos interesados, pero no hay contrato ni nada”, ha asegurado la colaboradora. Prueba de que la oferta sigue su curso es que el anuncio aún se puede ver en la web de la inmobiliaria en la que ha confiado la hija de María Teresa Campos para vender su piso.

A principios de años, la malagueña decidió deshacerse de la que ha sido vivienda en los últimos años: un tríplex de alto standing situado muy próximo a la Avenida de Europa, una de las zonas más exclusivas de Pozuelo de Alarcón, uno de los municipios con mayor renta per cápita de España.

De momento, son dos los posibles compradores, pero todo lleva su tiempo, así que habrá que esperar a que transcurran los próximos días para saber si Terelu aceptará las ofertas que probablemente haya recibido ya de los interesados.