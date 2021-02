«Estoy harta de taparme con rebequitas o blazers incluso en verano, así que me he hecho un tratamiento», ha asegurado la hija de María Teresa Campos.

«¡Operación brazos fuera!», bajo esta consigna Terelu Campos se ha sometido a su último retoque estético. La hija de María Teresa Campos reconocía estar cansada de siempre tener que taparse esta parte del cuerpo con rebecas y blazers, algo que hacía incluso en verano, por lo que ha tomado la determinación de corregirlo a base de medicina estética.

Ella misma ha querido dar algunos detalles en su perfil de Instagram mostrando vídeos del tratamiento, por el momento habrá que esperar para ver el resultado. Ha contado que se ha sometido a un lifting de brazos sin cirugía que funciona con ultrasonidos. «¡Y no duele!», tranquilizaba a sus fans. Todo ello para evitar los tan temidos brazos de murciélago. Reconocía que después de mucho tiempo ocultando sus brazos, por fin podrá lucirlos durante sus intervenciones en la pequeña pantalla.

Asimismo ha preguntado a sus seguidores si les gusta que comparta con ellos sus trucos de belleza. No es la primera ocasión en la que lo hace, el pasado mes de agosto también quiso corregir ciertas imperfecciones con un retoque estético, un novedoso tratamiento «Ultheraphy». O lo que es lo mismo, un lifting no invasivo e indoloro que estimula de forma natural el colágeno de las capas más profundas de la piel mediante ultrasonido dejando intacta la capa externa. «Estoy segura que en los próximos meses me lo notaréis mucho más!!», indicaba.

También optó en su día por un Thermage, un liftin sin cirugía para corregir la papada de su rostro. Siempre se ha mostrado cauta con el tema de pasar por el quirófano, por ello elige técnicas de la medicina estética, como en esta ocasión, que no requieren cirugía ni anestesia general, y evita así la cirugía estética algo que siempre ha confesado le da cierto respeto.

Las operaciones de María Teresa y Carmen Borrego

No así su madre, María Teresa Campos quien sí que ha pasado por el quirófano y así lo confesado durante el sonado reality que protagonizó junto a sus hijas en Telecinco. La comunicadora aseguró haberse sometido a un lifting cérvico facial para conseguir una piel más tersa y evitar que el descolgamiento en la zona de la papada. También optó por una blefaroplastia para eliminar las bolsas de los ojos.

Carmen Borrego también ha repetido en diversas ocasiones la experiencia del bisturí. En marzo de 2019 se hizo un lifting cervical para eliminar la papada después de que perdiera peso y acusara un descolgamiento de los músculos de la cara. Lo hacía tan solo seis meses después de la primera operación. Algo que no fue fácil según ella misma confesó entonces y durante un tiempo tuvo diversos dolores y molestias: “Pensé que me iba a costar menos. He tenido unos días difíciles”.