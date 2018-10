Sara Carbonero toma partido en la polémica de Juanma Castaño

“Los futbolistas, lo de los hijos tienen que gestionarlo de otra manera. Te lo digo en serio. Los futbolistas no se pueden levantar por la noche a cuidar de los niños. El futbolista vive de su descanso”. Nunca antes unas palabras del comentarista deportivo Juanma Castaño habían levantado tanta polvareda. Tanto sus compañeros del programa El Partidazo de la cadena Cope como los oyentes no daban crédito a lo que el periodista estaba diciendo. Enseguida las redes sociales se llenaron de críticas hacia él y, en todas ellas un adjetivo destacaba por encima del resto: machista.

Sara defiende a Juanma

Tras sus desafortunadas palabras son muchas las mujeres, sobre todo aquellas que están casadas con un futbolista, las que pudieron sentirse aludidas. Entre ellas, Sara Carbonero, precisamente buena amiga de Castaño, quien, sin embargo, ha preferido quitarle hierro al asunto y no cargar contra el otrora compañero. “No he escuchado sus declaraciones, aunque sí estoy al tanto, pero ¿sabes qué pasa? Que también hay que ver cómo lo dijo porque esa frase puede tener muchos matices”, comienza explicando Sara a SEMANA. Sin embargo, aunque en un primer momento se muestra tibia, instantes después opta por posicionarse al respecto y defender a su compañero. “A mí me cuesta creer que Juanma dijera algo así porque hemos sido compañeros, hemos viajado mucho y hemos tenido muchas conversaciones y no me parece un chico machista para nada. Yo lo único que puedo decir es que yo creo que tiene que haber una corresponsabilidad con los hijos, que todos los hombres, independientemente de su profesión, lo hacen y ni Juanma ni nadie puede saber lo que pasa en otras casas. Pero insisto, yo te digo que lo he conocido, lo he tratado y nunca he oído un comentario así, todo lo contrario, él todo el día está con sus hijos, lo veo un padrazo, así que no sé en qué momento lo dijo”.

Imagen de Cortefiel

Polémicas aparte, Carbonero también ha respondido a otras cuestiones relacionadas con su carrera profesional y su vida personal. Lo ha hecho en el marco de la campaña otoño invierno de Cortefiel que protagoniza junto a Andrés Velencoso. Tras aclarar que es muy feliz en Oporto, que goza de un anonimato que en España no tenía y que sus hijos han salido tan futbolistas que el mayor, Martín, ya juega en la escuela del equipo de su padre, la periodista ha departido con naturalidad sobre algo que conoce muy bien, el mundo de la moda. Confiesa que no se permite muchos renuncios –“nunca voy hecha un cuadro”, dice-, que siempre apuesta por prendas que le sientan bien porque no le gusta arriesgar y que intenta llevar bien la presión de saber que outfit que se pone, outfit que arrasa en ventas y se agota en las tiendas.

Los consejos a Iker

Entonces, ¿es Sara Carbonero de las que baja la basura en chándal? La respuesta es no. “Pero no porque puedan hacerme alguna foto, sino por mí misma. No tengo ningún chándal”, aclara ella muy divertida. Sin embargo, esta revista no duda en recordarle que su marido, Iker Casillas, sí que es muy aficionado a este tipo de conjuntos. Tras reír, exclama: ¡Pero cada vez menos!

Sara en Instagram

En las distancias cortas Sara es cercana y natural y, a pesar de las imposiciones que implica ser imagen de marcas en Instagram ella no quiere mentir a los sus seguidores y proyectar una vida que no tiene. “Lo que yo intento es contar mi realidad sin que parezca lo que no es, o sea, sin mentir. Por ejemplo, he estado 15 días mala, con fiebre, y no podía subir cosas porque no me iba a ir a la calle y maquillarme, pero entonces intentaba subir otro tipo de fotos como la una película. No me gusta mentir a mis seguidores”, zanja.