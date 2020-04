Los tertulianos de ‘Sálvame’ han recordado, una vez más, a quien fue su compañera de programa durante varios años, Rosa Benito. Entre todos han valorado su relación con la actual colaboradora de ‘Ya es mediodía’, el programa de Sonsoles Ónega.

El programa dedicaba una sección a analizar los principales rasgos de la personalidad de Kiko Matamoros. El debate que surgió entre los compañeros ha dado pie a hablar de la ex de Amador Mohedano. Algunos de ellos, como María Patiño, recordaba que el madrileño se muestra más amable desde que mantiene una relación sentimental con Marta López.

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado que se comentaba la dureza de Matamoros para hacerle una pregunta. «Si volviéramos al año 2011, con Rosa Benito en ‘Supervivientes’. ¿Cargarías tanto las tintas contra Amador Mohedano? Matamoros respondía, tajante: «No lo volvería hacer. A Rosa le tengo muchísimo cariño y me ha parecido una grandísima colaboradora de este programa». Y ha manifestado que le dio pena su marcha: «A Rosa no la mimamos».

Jorge Javier: «No supo parar la dinámica del programa»

«Yo me llevo muy bien con Rosa Benito. Creo que ella también vivió un momento que la cegó. Todo eso la convirtió en una primerísima figura y ella no estaba preparada. No supo parar la dinámica del programa y de las acciones. Estaba saboreando la popularidad extrema e incluso lo malo le venía bien», ha recordado Jorge Javier. «Creo que pese a todo a Rosa le ha compensado, porque ha aprendido muchísimo y ha dado un salto muy potente como mujer».

María Patiño: «La veo con ánimo de venganza»

Patiño, por su parte, lamentaba la actitud actual de Rosa con todos sus excompañeros. «La veo con ánimo de venganza, de rencor«. El periodista Miguel Frigenti añadía: «Lo que más le ha perjudicado es su guerra familiar».

«Ella se siente injustamente tratada y cree que no se merece determinadas cosas por la relación que ha tenido con nosotros y entiendo su nueva actitud. Ha pagado un precio caro y más en lo personal con lo profesional», matizaba Matamoros.

Gema López: «Fuimos injustos con ella»

Gema López, que estaba conectada con el programa por videoconferencia, también ha hablado de La madre de Rosario Mohedano. «Yo con Rosa me llevo muy bien. El ocaso de Rosa no llegó con su separación con Amador». En un momento determinado «hubo dos bandos, ella tuvo que elegir. Fuimos injustos muchas veces con ella. Entiendo que como madre quieras defender lo indefendible, pero a Rosa después de salir del programa se le ha salido muy duro y su única forma de defenderse ha sido a través de las redes sociales».

Alonso Caparrós ha subrayado que «se ha seguido hablando de ella sin estar aquí», lo que evidencia que su paso por el programa dejó huella. «Ha sabido currárselo, porque Rosa ha dado muchísimo», concluía Jorge Javier.

¿Se autoinvitó a la boda de Ortega Cano?

Hace unos días, Rosa Benito volvía a ser noticia después de que Kiko Jiménez revelara en ‘Sálvame’ que la excuñada de Rocío Jurado se había autoinvitado a la boda de Ortega Cano con Ana María Aldón. El ex de Gloria Camila aseguraba que «Rosa, al ver que se acercaba la fecha de la boda, no paraba de insistir en que ella no había recibido ninguna invitación. Ella llamaba a Gloria Mohedano, la hermana de Rocío Jurado, que son muy amigas y tenían mucha relación. No paraba de insistir».

«Además de querer ir a la boda, sin tener una invitación en firme, insistiendo en que ella quería estar presente en la boda. Sobre todo después de la de años que ha estado trabajando en este programa y cómo ha puesto a esa familia», detallaba el colaborador de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. «Se presenta en la boda y además también, poniendo condiciones. Una de ellas es que no estuviera Antonio David Flores en la misma mesa».

Las palabras del andaluz provocaron una respuesta inmediata por parte Rosa, quien escribió un contundente mensaje en sus redes sociales. «Tengo una edad que ya dejé de estar pendiente de muchas cosas. No tengo que aclarar a nadie lo que soy, lo que hago, ni a dónde quiero ir. ¡En este momento de la vida no me importa si me odian o me quieren! Vivo mi vida sin hacer daño a nadie y lo que quiero es verme con los míos y ser feliz», decía.