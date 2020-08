Rocío Carrasco se ha enfrentado una vez más a las difíciles preguntas sobre la mala relación con sus hijos, así como del resto de su familia. Vea el vídeo para ver su reacción

Rocío Carrasco continúa su día a día, a pesar de que toda su familia, ya sea la heredada por su madre, Rocío Jurado, o la que ella misma formó en su día con Antonio David Flores, no solo le ha dado la espalda, sino que no cesan en su empeño en dejar claro públicamente que no lo ha hecho nada bien en los últimos años. Rosa Benito, Amador Mohedano, Gloria Mohedano, José Ortega Cano, Ana María Aldón y un sinfín de familiares más le reclaman que atienda a sus hijos, Rocío Flores y David, quienes llevan 7 años creciendo sin el amor de su madre, por un duro episodio que ambas partes prefieren olvidar, pero que la imposibilidad de que esto suceda les mantiene no solo distanciados, sino también enfrentados en una guerra mediática.

Sobre todo esto ha sido preguntada Rocío Carrasco, cuando salía de su particular encierro para poner su look a punto en la peluquería. No acudió sola, dado que hasta para esta rutinaria acción cuenta con la inseparable compañía de su marido, Fidel Albiac, el hombre por el que ha puesto su vida patas arriba por amor y por el que está decidida a luchar a capa y espada. Son muchos los que opinan que es él quien se esconde tras la ruptura familiar, aunque dentro de la propia familia hay diversas versiones, señalando también posibles malas artes a la hora del reparto de la herencia de Rocío Jurado. Sobre todo esto se ha enfrentado una vez más Rocío Carrasco y así reacciona a las preguntas que le realizan los reporteros de ‘Europa Press’. Vea el vídeo: