Tassio de la Vega, el joven con el que sale Alejandra Rubio, ha hablado por primera vez en televisión. Discreto, el nuevo yerno de Terelu Campos ha querido ser cauto en su primera incursión ante los medios de comunicación.

Hace unos días saltaba a la luz que la nieta de María Teresa Campos ha recuperado la ilusión junto a un desconocido y misterioso joven, con el que la colaboradora ha sido vista en la capital. «Yo no tengo una relación. Estoy conociendo a una persona, quiero ser muy cauta con esto», admitía Aejandra en ‘Viva la vida’.

Se define a sí mismo como «una persona independiente» y «compleja»

SEMANA ha podido hablar con personas del entorno de su nuevo amor. Así, hemos sabido que Tassio de la Vega -cuyo nombre de pila es Anastasio- es un joven arquitecto de 28 años. Y un empresario de éxito. Porque a pesar de su juventud es propietario de las bodegas Oissat (su nombre al revés). «La relación con mi familia ha hecho que yo sea una persona independiente, compleja y con un razonamiento diferente. (…) La bodega es el resultado de los valores transmitidos y la educación que he recibido», detalla el joven al hablar de su negocio.

En el site de su marca de vinos -que define como «arte que se bebe»- Tassio señala que sus estudios han sido claves en la elaboración de sus caldos. «Como arquitecto, he viajado y he conocido la manera de trabajar en otras latitudes, como Shanghái, Nueva York, Los Ángeles, San Diego, Miami… Con las enseñanzas adquiridas he querido poner en valor la fuerza de la creatividad frente a la costumbre, a una manera de trabajar cuadriculada, sin aristas de libertad. Es el reflejo de mi vida: a base de trabajo y esfuerzo, mis padres y yo hemos conseguido sacar adelante una empresa de arquitectura e ingeniería de la que estoy muy orgulloso, pero siempre he querido impulsar esa llama interior que es la creatividad. Esa energía me llevó a moldear y poner en marcha la bodega. El vino para un arquitecto debe ser como un referente, porque en la vida todo es arquitectura».

«No soy un personaje mediático»

Esta tarde, el joven ha hablado con la redacción de ‘Sálvame’, que se ha puesto en contacto con el joven para saber un poco más de su noviazgo con Alejandra Rubio. «Tenéis que preguntarle a Ale. Yo no soy un personaje mediático ni me dedico a esto. Además, ella os va a contestar encantada», respondía.

«Ella es una persona que todo el que está al lado sabe apreciarla»

El programa le ha preguntado: «¿Estáis felices juntos? ¿Lo pasas bien con ella?». Su respuesta, aunque breve, ha servido para dejar constancia de lo ilusionado que está con la joven: «Pues como todo el mundo. Ella es una persona que todo el que está al lado sabe apreciarla y ¿Cómo no voy a estar contento?», señalaba. Educado, zanjaba la llamada del espacio de Telecinco con un: «Lo que sea, hablad con ella y os contesta seguro».

La empresa de Tassio «factura 60 millones de euros», según Rafa Mora

Rafa Mora aseguraba en el programa que es amigo de Tassio estudió en Shanghái y que en dicha ciudad asiática llevó a cabo un trabajo muy importante para la factoría Disney: “Estuvo de director general llevando el proyecto de Disneyland”. El colaborador ha explicado que su familia es de origen humilde. «Su abuela era carnicera». Sin embargo, sus padres hicieron fortuna con los negocios. Estos tienen una serie de empresas que incluyen un estudio de arquitectura potente, una constructora, así como una empresa de energías renovables. Según el valenciano, la que lleva Tassio factura “unos 60 millones al año”, pero es «el tío más humilde que te puedes echar a la cara».

Por su parte, Kiko Matamoros apuntaba que vive «en Los Peñascales, una de las mejores urbanizaciones de Torrelodones», donde vivían artistas como Camilo Sesto y Rocío Dúrcal, y que «tiene una casa que le ha costado tres millones de euros. La familia tiene dinero», puntualizaba.