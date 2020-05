Pilar Rubio y Sergio Ramos han celebrado el cumpleaños de su hijo mayor, Sergio, nacido en 2014. El pequeño ha cumplido seis añitos en pleno Estado de Alarma, pero el confinamiento no ha impedido que la colaboradora de ‘El Hormiguero’ y el jugador del real Madrid hayan preparado una pequeña fiesta familiar.

«El tiempo pasa demasiado deprisa»

La presentadora ha compartido una fotografía en la que sale junto a su marido y sus niños en la terraza de su casa. «Seis años ya… El tiempo pasa demasiado deprisa. Lo atraparíamos para seguir disfrutando sin fin de esa melenita morena cargada de bondad, generosidad y cariño«, ha escrito junto a la instantánea en sus redes sociales.

«Deseamos que seas siempre feliz»

«Hijo, deseamos que sigas creciendo con esa alegría y ese sentimiento que te hace único. Deseamos que siempre seas feliz y que sepas que tus padres y hermanos siempre van a estar a tu lado. ¡Te queremos! ❤🖤❤ Happy birthday, #SergioJr! We love you to pieces», concluye su felicitación a través de las redes sociales.

En la recta final de su cuarto embarazo

Hace dos días, Pilar hablaba en exclusiva con SEMANA sobre su embarazo y su último trabajo profesional. Ha presentado una línea de bañadores diseñados por ella de la mano de la firma Selmark. Un proyecto que comenzó a comienzos de 2019, cuando aún no estaba embarazada de su cuarto hijo.

Respecto al sexo del bebé, que nacerá dentro de poco, la pareja prefiere no adelantar nada, de momento. «Todavía no nos hemos pronunciado sobre ese tema, pero en breve lo comunicaremos y lo sabréis todos a la vez porque sabéis que a nosotros nos gusta compartir las noticias con todos de manera general. Ya os enteraréis. Tenéis que esperar un poquito más», ha señalado.

«Soy mamá a todas horas», dice sobre el aislamiento

En su entrevista con esta publicación, Pilar Rubio ha explicado que ha aprovechado estas ocho semanas de confinamiento para disfrutar al máximo de su familia numerosa. «Ahora soy multifuncional. Soy profe, animadora infantil, soy mamá a todas horas… O sea, lo de todos los días pero multiplicado por 10. Pero es que además yo tengo que seguir trabajando, estando en contacto con mis 5 millones de seguidores, compartiendo con ellos mis consejos, ayudando a mujeres que están en mi misma situación. Así que el día está completo para mí y no hay mucho tiempo para descansar. De hecho, en estos casi dos meses que llevamos de confinamiento hemos visto solo una película. ¿Te lo puedes creer? No me ha dado tiempo a más, imagínate».

Con ganas de volver al trabajo

Aunque se encuentra en la recta final de su embarazo, Pilar no descarta volver a incorporarse a su trabajo en ‘El Hormiguero 3.0’ en cuanto le sea posible. «Yo lo estoy deseando, pero hay que ser cautos y sobre todo dejarnos aconsejar sobre todas las medidas de precaución y pautas que hay que tomar de ahora en adelante», ha dicho a SEMANA. «Pero que conste que yo estoy lista y dispuesta a volver en cuanto se pueda».

Habla del hijo de Lorena Gómez: «Estamos deseando achucharlo»

Pilar también tiene ganas de que este periodo de encierro en casa llegue a su fin para volver a reunirse con los seres queridos. Y, entre otras cosas, conocer a su recién nacido sobrino. El hijo de René Ramos y Lorena Gómez «Estamos deseando cogerlo, achucharlo y, sobre todo, juntarlo con el resto de la familia, con sus primitos», ha admitido.

Afronta el futuro con optimismo

La presentadora y colaboradora del programa de Pablo Motos se siente optimista al pensar en el futuro. «Tenemos que tener claro es que la situación de confinamiento que hemos vivido no es bonita y mucho menos lo es el motivo por el que hemos tenido que hacerlo. Una epidemia de este calibre nos hace darnos cuenta de la gravedad del asunto. Creo que paso mucho tiempo viendo las noticias Tengo claro que el verano va a llegar», dice, «no sé cuándo, pero llegará y será el más bonito de nuestra vida porque vamos a apreciar cada grano de arena que nos toque la piel y cada rayo de sol».