Con sus 1,3 millones de seguidores en Instagram, Anabel Pantoja se ha convertido en una de las ‘influencers’ más destacadas que cuenta con un estilo propio, atrevido en ocasiones a la par que singular. Durante los meses fuertes de la primera ola de la pandemia se coronó como la Reina y desató las risas de muchos con sus hilarantes sesiones de fitness que contaron con una legión de fans. Ahora, que ha echado el cierre a un año muy duro, acaba de confesar que después de siete años en la red social ha recibido el peor mensaje que nunca llegó a imaginar.

«Recibo mensajes de todo tipo, super bonitos, super regulares y super amargantes», ha señalado la colaboradora quien sabe bien que cuenta con defensores y detractor. Recordaba, además, que lleva en Instagram los últimos siete años en los que parece haberse curado de espanto. Sin embargo, el último mensaje recibido la ha dejado totalmente con la boca abierta: «El peor que acabo de recibir hoy es que me cuenten el final de la serie que estoy viendo», señalaba totalmente indignada. Y terminaba con una sonrisa irónica: «Gracias».

Poco antes, la sobrina de la tonadillera había hecho participes a sus seguidores que una conocida serie de televisión la tenía totalmente enganchada, no era otra que ‘Mar de Plástico’. Una trama de intriga protagonizada por Rodolfo Sánchez y Belén López que se emitió durante los años 2015 y 2016 en Antena 3. La primera temporada ahondaba en la investigación del asesinato de Ainhoa, la hija de la alcaldesa del pueblo ficticio de Campoamargo.

Un usuario que había visto con anterioridad la serie, no solo le ha hecho ‘spoiler’ a Anabel, sino que le ha destripado por completo el esperado final. Sin duda, un mensaje de profunda crueldad que la sobrina de la artista ha denunciado. A partir de ahora seguro que guarda con celo, como si fuera un gran secreto, las series que está viendo.

Sus problemas de salud

La colaboradora ha cerrado un 2020 especialmente complicado en el que ha acusado diversos contratiempos referentes a temas de salud. Lleva semanas de baja después de que se rompiera el peroné practicando surf. Motivo por el que tuvo que pasar por el quirófano. Si no fuera poco, antes de Fin de Año, Anabel era ingresada de urgencia en el hospital de Gran Canaria por dificultades intestinales.

«Está pasando por un momento muy complicado. No tiene nada que ver con su peroné, pero sí con su alimentación. Porque en el intestino está el segundo problema del ser humano. Anabel tiene un serio problema que tiene que ver con la caca. No estamos hablando de un problema puntual de estreñimiento o un problema de tránsito habitual. Si no le sale la caca… eso duele», revelaba Carlota Corredera durante el programa ‘Sálvame’.