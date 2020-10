Una mujer se ha presentado en la vivienda de Josep María Mainat reclamando sus pertenencias a su ex, un «escort latino» que tiene una relación sentimental con la mujer del productor.

En las últimas 24 horas, la noticia del supuesto intento de asesinato de Josep María Mainat a manos de su mujer, Angela Dobrowolski, se ha convertido en la noticia más comentada y buscada en las redes sociales. Este jueves salía a la luz que la esposa del exintegrante del grupo ‘La Trinca’ y fundador de la productora Gestmusic había intentado acabar con la vida del millonario productor, que padece diabetes, inyectándole insulina mientras dormía. Después de una cena en familia, junto a los dos hijos que tienen en común, Dobrowolski entraba en el dormitorio de su marido hasta en 13 ocasiones para suministrarle varias inyecciones que le provocaron un cuadro de hipoglucemia, una bajada de azúcar y un coma diabético. Mainat estuvo dos días en un centro hospitalario. Fue durante su ingreso cuando, según ha desvelado ‘La Vanguardia’, Pol Mainat, el hijo del productor y de la actriz Rosa María Sardà, interpuso una denuncia. Esto desencadenó la detención y la apertura de una causa judicial contra Dobrowolski, estudiante de Medicina, investigada ahora por un caso de tentativa de asesinato con alevosía.

Una mujer que asegura ser la novia de «un escort latino» se presenta en la casa de Josep María Mainat

Este viernes por la mañana, numerosos reporteros se congregaban en las puerta de la vivienda de Josep María Mainat. Muchos periodistas de sucesos se han puesto a investigar sobre las causas que motivaron el supuesto intento de asesinato de Mainat. Lo que nadie imaginaba es que, de repente, una mujer saliera del interior de la residencia del empresario gritando a todo pulmón. La mujer en cuestión, según ella misma ha afirmado, era la novia de “un escort latino” contratado por la mujer de Mainat que viviría en el interior de la casa. Llevaba tres maletas consigo, y reclamaba a voces que le devolvieran sus pertenencias.

«La mujer de Mainat fastidió mi casa»

Me flipa la nueva telenovela turca de Divinity llamada “El secreto de los Mainat” pic.twitter.com/yePGwd5Zgc — Manelvideoblogs (@manelvideoblogs) October 2, 2020

“¡Gabriel, yo quiero mi maleta! Tu hijo no me deja salir, me tiene 4 días encerrada en esta casa. Gabriela tú has escuchado todo, no me deja salir. Me trajo aquí porque Ángela fastidió las cosas con mi casera… Lo solucionamos ahora, yo quiero mis cosas, no quiero estar en este culebrón… Aquí hay mucha prensa… No me voy a ir de aquí hasta que no tenga mis joyas y mi documentación… ¡Estoy harta!”, gritaba la joven. «Puedes seguir participando es vuestra orgía», añadía.

Tras esperpéntica escena, retransmitida en directo por la redacción de ‘Ya es mediodía’, la misteriosa mujer explicaba que ella no era la esposa de Josep María Mainat: “No soy Ángela, no soy nadie”. Y señalaba: “La mujer de Mainat fastidió mi casa y me echaron fuera”. Angustiada, intentaba acceder al interior de la vivienda, y no dudaba en golpear con fuerza la puerta metálica de acceso.

La joven, con acento de Europa del Este, ha explicado ante las cámaras de Telecinco que ella era la novia de un hombre llamado Gabriel, que supuestamente era el amante de Ángela, la mujer de Josep María Mainat. No quiso mostrar su rostro ante las cámaras, pero dejaba aclaraba que ella era la expareja del “escort que Ángela estaba contratando para pasar bien”, que ella llevaba dos semanas viviendo en casa de Mainat y que no pensaba marcharse hasta que su ex desde hace ocho meses no le devolviera sus cosas.

Mykel Valls, reportero de ‘Ya es mediodía’, presente en la escena, se puso en contacto con el círculo del productor e informó que el exmiembro de ‘La Trinca’ no estaba en el interior de su vivienda y que tanto él como sus hijos se estaban enterando de lo que estaba sucediendo por televisión.

Primeras declaraciones de Josep María Mainat: «Estoy bien»

Pocos después, un vehículo de la policía accedía a la vivienda de Josep María Mainat. El periodista Mikel Valls revelaba que, minutos antes de que la llegada de los agantes, una mujer con una peluca blanca y tapándose la cara había entrado en la vivienda. Según ha revelado Chelo García Cortés este viernes, la mujer que ha montado el escándalo en la vivienda de Mainat «se llama Alinka» y era la pareja de «Gaby», actual novio de Angela Dobrowolski.

Hace 24 horas, Josep María Mainat realizaba sus primeras declaraciones tras darse a conocer la noticia de su supuesto intento de asesinato. Lo hacía a través de dos colaboradoras de ‘Sálvame’, a quienes enviaba sendos mensajes. «Gracias por el interés, pero no vamos a hacer declaraciones. La investigación sigue en marcha y a ver cómo evoluciona. A ver si un día nos conocemos», le escribía a María Patiño a través de un mensaje de WhatsApp. A la periodista Chelo García Cortés le indicaba: «Hola Chelo. Yo estoy bien. No voy a hacer declaraciones, solo decirte que la investigación sigue en marcha«.