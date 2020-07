Mila Ximénez, que no ha podido estar presente en el funeral de Antonio Vidal, marido de Paz Padilla, ha enviado unas palabras de apoyo a su compañera.

Mila Ximénez, compañera y amiga de Paz Padilla en ‘Sálvame’, se ha sumado a los mensajes de condolencias que numerosos rostros conocidos han enviado a la andaluza en estos momentos tan complicados. El pasado sábado, Antonio Vidal, pareja de la humorista, perdía la vida tras una dura batalla contra el cáncer. En julio de 2019 le habían diagnosticado un tumor cerebral, pero la gaditana nunca quiso desvelar la enfermedad de su pareja. Por eso, la noticia de su fallecimiento pillaba por sorpresa.

Este lunes, muchos amigos y seres queridos de Paz se han trasladado a la localidad de Zahara de los Atunes. Allí se ha celebrado un emotivo funeral en el que no han faltado los guiños de la actriz al amor de vida. Han sonado sus canciones favoritas, han bailado algunos de los sencillos que más le gustaban y se han abrazado todos juntos. Paz incluso se ha animado a leer un monólogo de humor, aconsejada por David Valldeperas. El director de ‘Sálvame’ era un gran amigo de la pareja, para la que ejerció como maestro de ceremonias el día de su boda, hace cuatro años, en las playas de Zahara.

«Hoy he vuelto a las playas de Zahara. He ido a despedir a un amigo. El mismo que me convirtió en maestro de ceremonias para oficiar (a mi manera) su enlace con su amada @paz_padilla». También nos atrapó el torrente de sentimientos que había entre ambos. Su historia es de aquellas que no se pueden contar con pocas palabras. Su historia es interminable. A pesar de que ahora la vivan desde lugares diferentes. Buen viaje, señor y gracias por dejarme vivir de cerca el amor entre dos personas!», recordaba Valldeperas, quien viajó desde Madrid a tierras andaluzas para arropar a su amiga.

Mila Ximénez: «Te mando toda la fuerza del mundo»

Mila, en cambio, no ha podido abrazar a Paz el día que daba un último adiós a su marido. La colaboradora, que sigue tratamiento contra el cáncer que padece en la capital, ha querido suplir su ausencia en el sepelio con un emotivo mensaje de condolencias. «Querida Paz. Te mando toda la fuerza del mundo. Incluida la que me sobre a mí. Te quiero», ha explicado en sendos posts dedicado a la humorista. «¡Tú la necesitas más ahora! Y si me faltaran las buscaré de donde sea para tirar de ti», señala en otra publicación, junto a una imagen en las que ambas se funden en un cálido abrazo.