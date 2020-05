La guerra mediática y personal entre Mila Ximénez y Makoke viene de largo en el tiempo, pero es muy actual teniendo en cuenta la última perla que la colaboradora de ‘Sálvame’ le ha recriminado a la exmujer de Kiko Matamoros. Este jueves, la periodista se encontraba hablando una vez más sobre el ‘caso Ylenia Carrisi’, hija de Al Bano, y la denuncia que éste le puso a Lydia Lozano por remover el dolor de su pasado. Explicaba cómo hay gente que ofrece a cambio de retirar una denuncia una tregua mediática y no hablar más sobre ella en televisión. Mila Ximénez explicaba cómo eso lo hizo supuestamente el cantante con Lydia Lozano y que también lo ha hecho Makoke con ella. Una propuesta que tuvo una contundente respuesta por su parte: “Váyase usted a la mierda”.

Con ello, Mila Ximénez siguió adelante con la denuncia interpuesta contra Makoke, que finalmente ganó. El juez condenó a la exmujer de Kiko Matamoros a indemnizar a su enemiga con 8.000 euros, algo que aún no ha formalizado, tal y como denunció este mismo jueves en pleno directo, solicitándole públicamente su dinero, ante la amenaza de que si no se da prisa tendrá que verse obligada a cobrarle intereses por la demora.

Ahora, le llega el turno a Makoke de responder a esta nueva polémica, que no ha querido pasar por alto la oportunidad de dejar claro un punto clave: “Yo le diré a Mila Ximénez que cuando pueda se lo pagaré, que no se lo debo a ella, que se lo debo a sus abogados, yo puse un juicio y perdí, todavía hay otro juicio pendiente, que ya todo se hablará, pero que soy consciente y que en cuanto pueda, por supuesto, que se lo pagaré”, confiesa Makoke, con actitud conciliadora, pero queriendo dejar claro que su deuda no es directamente con la propia Mila Ximénez, sino con su equipo jurídico.

Makoke no quiere echar más leña al fuego y prefiere adoptar esta vez una postura más tranquila y conciliadora que meses atrás. Se encuentra en otra etapa de su vida y su principal preocupación no es iniciar una nueva batalla mediática con Mila Ximénez. Así lo ha explicado ella misma: “No tengo ganas, son muchos años, todo me parece absurdo, yo tampoco empecé esto ni quise que esto sucediera. Mila Ximénez fue amiga mía en su momento y es que si quieren seguir con la lucha, con el odio y con la pelea, mejor para ella o peor, me da igual. Yo sé lo que quiero en mi vida y, por supuesto, se lo pagaré. Ojalá todo termine”.

Además de profundizar aún más en esta cuestión, Makoke ha aprovechado la ocasión para hablar sobre la difícil situación en la que todos nos encontramos por el coronavirus. No solo ella, también su hija, Anita Matamoros, que ha tenido que regresar a España y dejar sus estudios de moda en Milán, aunque los está terminando a distancia en la medida de lo posible. También sobre el motivo por el que su hija no ha podido pasar por quirófano de nuevo y cómo se encuentra ahora que el amor no es protagonista de su corazón, desde que Tony Spina saliese de su vida de manera precipitada. Vea el vídeo para ver sus confesiones.