«Solo lamento no habernos podido conocer más», ha afirmado el hijo de Isabel Pantoja a través de sus redes sociales.

El fallecimiento de José Rivera Pérez ‘Riverita’ quien nos dejaba durante la madrugada del viernes, 22 de enero, a los 73 años tras una larga lucha contra el cáncer ha sumido a la familia en una profunda tristeza. Kiko Rivera ha querido despedirse de su tío con un emotivo mensaje que ha compartido a través de sus redes.

El DJ, que en los últimos meses se ha acercado a su familia paterna, rescataba una bonita y nostálgica imagen de Paquirri junto a su hermano. Una estampa que forma parte de su álbum más personal donde ambos estaban listos para salir al ruedo. Acompaña el ‘post’ del siguiente mensaje: «Descansa en paz Tito. Solo lamento no habernos podido conocer más. Una pena pero me quedo con ese regalo que guardaré con todo el cariño del mundo. Dale besos a papá», le dice.

El pasado 18 de noviembre Kiko viajó junto a sus hermanos, Francisco y Cayetano Rivera, a Barbate para pasar una jornada muy especial en compañía de su tío. De aquel encuentro que tanto él como sus hermanos compartieron en redes recibió un destacado obsequio. Llegó a su casa en Castilleja de la Cuesta, Sevilla, con un capote de brega. Una reliquia de la familia de gran valor simbólico que hoy ha vuelto a recordar en este mensaje de despedida. Más cuando se producía en pleno inicio de la guerra contra su madre a quien le ha reclamado de forma pública la herencia de Paquirri de quien ha dicho no tiene apenas pertenencias.

Francisco Rivera también ha querido rendir tributo a su tío y lo hacía con unas bonitas palabras. «Siempre se van los mejores. Ya hace tiempo que hay muchos que te quieren esperándote y tú como siempre haciendo las cosas tuyas, les has hecho esperar. Has sido distinto, último bohemio de arte. Te voy a echar de menos tío José. Ya nos veremos. Da besos a todos ahí arriba de mi parte». Este no ha podido desplazarse hasta el tanatorio ubicado en Barbate donde se han reunido familiares y amigos.

«Hoy en el cielo están de suerte»

Por su parte, Cayetano Rivera dedicaba un poético mensaje a Riverita repleto de sentimiento que acompañaba de dos bonitas instantáneas. «Hoy en el cielo están de suerte… ‘Mi edad es mi sabiduría’, decía. En su tarjeta de visita un sin fin de oficios, ‘Torero’ del que más se enorgullecía. Tocado con la varita de Dios para ser un genio pero de chalado no tenía nada, lo suyo era otro tipo de delirio, otro tipo de locura».

«Apasionado de los toros, amante de la risa, capaz de volar y de hacerte soñar desde una silla. Su vida en un folio sería trazos de colores, flores, estrellas, la luna… El mundo ahora, tío José, es un poquito peor sin la magia de tu fantasía. Gracias por tu imaginación, por enseñarme a vivir desde tu perspectiva. Gracias tío José por haber existido en mi vida. Te voy a echar de menos pero tu recuerdo será mi sonrisa. Te quiero tío José, nos vemos en la otra orilla…».