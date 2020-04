Marta López ha sufrido mucho como víctima principal del escándalo que ha animado los días de cuarentena y que ya se conocen como “Merlos Place”. El hecho de ver a Alexia Rivas semidesnuda paseando por la casa de su novio, Alfonso Merlos, mientras este concedía una entrevista por viodeoconferencia ha sido un mazazo difícil de digerir. La bomba estalló y poco a poco se van desvelando los entresijos de una historia que mantiene al público pegado al televisor y a las revistas, como es el caso de SEMANA, que ha podido hablar –además con los protagonistas en exclusiva desde el primer momento- con el entorno de la colaboradora de Telecinco, desvelando lo mucho que está sufriendo con esta historia: “Está destrozada, no duerme ni deja de llorar”, desvelan en el nuevo número que puedes encontrar ya en tu kiosco más cercano.

Aun así, ahora Marta López prefiere adoptar una postura mucho más positiva, al menos sí a la hora de valorar que es preferible sufrir ahora todo lo que está sufriendo, que haber alargado una historia de amor avocada al fracaso. La ahora exnovia de Alfonso Merlos asegura que está muy agradecida, como así ha confesado a los reporteros de ‘Europa Press’: “Yo al final se lo dije a Alexia Rivas, no sé cómo agradecerte el muerto que me has quitado de encima y así es”, reconoce. La colaboradora también ha confesado cómo fue su tenso encuentro en directo con el periodista, que rápidamente huyó no solo de las cámaras de ‘Sálvame’, sino también de la importante pregunta que ella le hacía y que le ponía de nuevo contra las cuerdas. Vea el vídeo para comprobar cómo vio Marta al periodista en su tenso encuentro y qué es lo que opina ahora sobre la historia que, sin quererlo, está protagonizando.