La ‘influencer’ sevillana, que está embarazada de tres meses, dará la bienvenida a su primer hijo el próximo verano.

«Vida. Es increíble sentirte 🥰», con estas palabras y una bonita imagen, la pareja formada por Javier Tudela y Marina Romera anunciaban que estaban esperando su primer hijo. Pero… ¿Quién es esta joven que hará abuela a Makoke? ‘Influencer’, gran amiga de Anita Matamoros, amante de la moda… Te contamos todos los detalles sobre la sevillana.

La ‘influencer’, que está embarazada de tres meses, dará la bienvenida a su primer hijo el próximo verano. La pareja dio inicio a su romance en 2017 cuando Anita les presentó, desde entonces pronto se hicieron inseparables. Marina, de 22 años, es sevillana y actualmente reside en la casa que Makoke compartió con Kiko Matamoros ubicada en la prestigiosa urbanización ‘La Finca’ de Pozuelo de Alarcón.

Por el momento, la joven ya ha comenzado a publicar sus primeras imágenes presumiendo de incipiente barriguita en su cuenta de Instagram donde atesora más de 200 mil seguidores, entre ellos, rostros conocidos como Tamara Gorro, Alba Díaz, Alejandra Rubio y, por supuesto, su suegra, que nunca olvida darle ‘like’ a sus actualizaciones en redes.

Su cuenta de Instagram refleja a la perfección su incondicional amor por Javier Tudela. Ambos cuentan con numerosas románticas imágenes que acompañan de tiernos mensajes. Javier y Marina son uña y carne, comparten pasión por los viajes, sobre todo, por los destinos de playas paradisíacas, y también el amor por los animales. Marina, que también ha hecho sus pinitos como modelo, actualmente presta su imagen a diversas marcas en redes. Hace un par de años, probó suerte en los negocios junto a Makoke con un establecimiento de manicura en la localidad de Majadahona.

Se ha sometido a una operación de pecho

Está a favor de la cirugía estética y hace algo más de un año se sometió a una intervención de aumento de pecho. Un paso por el quirófano que tuvo lugar en Sevilla y que compartió con sus seguidores en redes. Hecho que no le impedirá dar el pecho a su bebé, tal y como ella misma aclaró entonces. «Todo ha salido genial, os dejo aquí mi cara de felicidad antes de entrar y ya cuando me encuentre un poquito mejor os iré contando, por todos los que me preguntáis haré y preguntas y respuestas para resolver dudas, muchas gracias, sois los mejores!❤️ ( La operación es estética, no es nada malo!)», comentaba vía redes.

La joven, de anatomía muy delgada, no teme a los cambios de imagen. Tiene una larga melena cuyo color acostumbra a cambiar, del rubio a su moreno natural. También adora la moda y los tatuajes, tiene varios en su cuerpo. En uno de ellos profesa auténtica adoración hacia su madre: en su muñeca se puede leer «Mamá». Además, en su hombro luce una cabeza de indio y la palabra «believe» en su brazo.