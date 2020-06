Cuando alguien es un profesional de la comunicación, poco importa el soporte en el que se manifiesta. Porque quien tiene la voluntad de conectar con el público para transmitir uno o diversos mensajes es capaz de traspasar el medio utilizado para emitir los contenidos que se propone hacer públicos. Es el caso de María Teresa Campos. A punto de cumplir 79 años, la periodista ha decidido abrir su propio canal de Youtube, donde se ha puesto al frente del programa ‘Enredadas en la red’.

La periodista llevaba tiempo esperando su gran oportunidad en televisión para poner broche de oro a su extensa carrera profesional. Ha tenido varias propuestas sobre la mesa, sin embargo ninguna de ellas ha llegado a cristalizarse. Por eso no ha dudado en emprender su propio proyecto en la plataforma digital por excelencia. «Cada vez es más y más necesario saber de un poco de todo y María Teresa Campos y Meli Camacho te van a ayudar», reza el resumen de su nuevo espacio digital.

La primera entrega del programa online de la Campos se ha emitido desde su domicilio en la urbanización madrileña de Molino de la Hoz, en Las Rozas. En una de las estancias de la mansión se ha sentado junto a Meli Camacho, una vieja colega de profesión a la que conoció décadas atrás. La periodista es «una experta en salud» y hablará con ella de un sinfín de temas relacionados con la sanidad. Un asunto de máximo interés en estos momentos en el que la pandemia del coronavirus azota al planeta. A partir de ahora, ambas mujeres charlarán sobre hábitos alimenticios saludables, «de estética y sobre lo que nos interesa en cada momento». Su objetivo es ayudar a los espectadores a saber «cómo tener una buena vida y qué cosas no debemos hacer para tener una buena salud».

María Teresa: «Hemos decidido enredarnos»

«Hemos decidido enredarnos. A partir de hoy, de vez en cuando vamos a estar enredadas. ¿Qué quiere decir esto? Que de vez en cuando vamos a estar enredadas con vosotros», anuncia la malagueña en su recién estrenado programa de Youtube, que ya cuenta con 111 suscriptores. Este nuevo canal de Youtube hace realidad el sueño de la presentadora, que nunca ha ocultado su deseo de volver a ponerse en contacto con su público delante las cámaras. Ante su regreso mediático, numerosos internautas han aplaudido la iniciativa de la andaluza. «¡Qué genial! ¡Queremos a María Teresa de vuelta en la tele!» o «Sois las mejores, ojalá y rompáis audiencias, es una pena no veros en la tele», dicen algunos de sus admiradores.

El proyecto que le ha devuelto la ilusión después de la cuarentena

A principios de enero se habló de la posibilidad de que María Teresa Campos comenzara un nuevo espacio en Canal Sur. Incluso ha estado a muy pocos pasos de volver a Mediaset, la cadena en la que ha trabajado tantos años. Pero ninguna de las propuestas que ha recibido en los últimos meses ha llegado a buen puerto. Su último trabajo en televisión fue ‘Qué tiempo tan feliz’, que permaneció en antena desde septiembre de 2009 al mes de abril de 2017. Tras su cancelación, el espacio fue sustituido por ‘Viva la vida’, presentado en la actualidad por Emma García. Desde que el espacio llegara a su fin, la madre de Terelu y Carmen Borrego siempre ha manifestado públicamente sus ganas de querer volver a trabajar.

Su nuevo proyecto le ha devuelto la ilusión después de una larga cuarentena que se le ha hecho larga y pesada. «Me ha cogido débil psicológicamente hablando, porque hay cosas que no se superan ni en un día ni en dos», confesaba la comunicadora a Risto Mejide el pasado mes de mayo al hablar de su periodo de confinamiento. Un aislamiento que ha pasado en su residencia a las afueras de la capital y que llegaba apenas tres meses después de su ruptura con Bigote Arrocet. «Vivimos en el miedo y en el miedo no se puede vivir. El virus se ha apoderado de nosotros y nosotros aún no podemos apoderarnos de él», señalaba al hablar de la crisis sanitaria.