María Jesús Ruiz vuelve a la primera línea de fuego mediático tras unos meses desaparecida por deseo propio. Tras ganar ‘GH Dúo’, la modelo prefirió enclaustrarse en su casa y centrarse en su familia y amigos, así como en su nuevo y polémico último amor, Curro, con el que ha regresado para retomar sus planes de un futuro en común a pesar de las pruebas existentes de que no le ha sido del todo sincero. Sea como fuere, en la mente de María Jesús Ruiz no está entrar en nuevas controversias o batallas que hieran su ya maltrecho corazón, sino tratar de salir airosa del nuevo reality en el que se embarca junto a su madre y esperar con ilusión a que su relación con Curro no se resienta ante las últimas informaciones.

De hecho, lo último que ha salido a la escena pública sobre María Jesús Ruiz y su novio Curro no es que les perjudique, pero quizá no les beneficie en grado alguno. Unos audios con contenido erótico festivo mandados entre la pareja ha llegado a la redacción de ‘Sálvame’, donde se desgranan los mensajes más ardientes y comprometidos de la pareja. Puede resultar inocente y banal, aunque el público en las redes sociales está encantado con este nuevo capítulo de los líos amorosos de la ex Miss España.

Cuestiones a las que ha tenido que hacer frente ahora en persona la propia María Jesús Ruiz a su llegada a Madrid, en compañía de su madre, Juani. Ambas se embarcan a una nueva aventura televisiva, esta vez en común, metiéndose a ‘La casa fuerte’ como pareja. Siempre se ha puesto el foco de atención en cómo es la relación entre madre e hija, siendo muy criticada por muchos colaboradores de televisión al considerarla excesivamente protectora. Esta nueva oportunidad nos brindará la posibilidad de ver cómo se llevan realmente. Un día antes de entrar al concurso, así afronta María Jesús Ruiz y su madre este reto, en el que ya se han establecido límites entre ellas para que no entren en conflictos innecesarios. Punto uno, nada de amor entre la modelo y otro concursantes, según dice su madre. Vea el vídeo.