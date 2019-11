4 Albert se retira de la vida política «para servir a los que más quiero»

Sin embargo, es inevitable que esté en boca de todos las palabras de Rivera a Malú en su despedida. Allí manifestó su voluntad de dar un giro a su carrera. «La vida es mucho más que la política. Creo que ha llegado el momento de servir a otra gente: a mis padres, que dejen de sufrir lo que han sufrido y que me acompañen, a mi hija, a la que le he dedicado menos horas de las que debería y menos fines de semana de los que me tocaban, a mis amigos, que me veían en la tele, y quiero que a partir de ahora me vean en una reunión con ellos, tomando un vino, y a todos vosotros, compañeros. Ha llegado el momento de servir a los que más quiero».

Albert Rivera encuentra sustituta para Malú: ¿quién es ella?