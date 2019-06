6 El No a América

Al poco de triunfar con Aprendiz, Malú se fue de gira a América. Lo pasó francamente mal al verse tan lejos de su familia y sola y años más tarde confesó que llegó a gastarse 500.000 pesetas en teléfono en un solo mes. «Tenía 16 años y estaba sola. Necesitaba el contacto con mi familia», reconocía.

Esa primera experiencia le valió que años después, en 2003, no quisiera hacer gira al otro lado de Atlántico. «Mis padres se acababan de separar. Vivía en Arturo Soria con mi madre y con mi hermano. Me tenía que ir a Miami y empecé a llorar. ‘Mamá, por favor, no dejes que me vaya’, le decía a mi madre. Y no me fui. Entonces llamé a mi mánager, Rosa Lagarrigue para decírselo y me dijo: ‘¿Sabes que te estás cargando tu carrera?’. Me arrepiento mucho de aquello, recordaba Malú.