José Antonio Avilés se ha convertido en el concursante estrella de esta edición de ‘Supervivientes’, a pesar de que se contaban con Rocío Flores y Ana María Aldón, así como con Elena y Hugo Sierra, como pesos pesados de la edición. El colaborador de televisión ha sabido robar todo el protagonismo, aunque quizá no esté disfrutando tanto con ello como había esperado, porque lo que se está comentando desde hace varias semanas sobre él no le deja en buen lugar. Primero se puso en duda si era o no periodista, algo que finalmente él ha terminado por reconocer que se trataba de una “fantasía” suya.

Después, salieron a la luz numerosos casos de supuestas estafas que habría protagonizado en los últimos años y por los que tendría ahora graves problemas judiciales. También ha perdido el favor de sus compañeros de plató y de muchos que se consideraban sus amigos, que ahora se consideran víctimas de sus “fantasías”. Entre ellos, también está su familia, especialmente su madre, Carmen, que en su papel como defensora de su hijo en el reality ahora ha tenido que hacer frente a la polémica, sintiendo la presión de sentirse señalada.

Ahora, la madre de José Antonio Avilés ha vuelto a ponerse en la palestra mediática para defender a su hijo y subrayar aquellos puntos de sus polémicas entrevistas en televisión en las que habría salido mejor parado, pasando por alto aquellos otros puntos en los que se ha visto entre la espada y la pared o cuyas cuestiones no puede tratar en público al encontrarse en procesos judiciales. “Ha demostrado que no ha sido un cobarde, no se va a ir a ningún sitio, no va a explicarse. Simplemente, lo que tenemos que tener es que esté aquí, que es lo que yo quiero, que venga, ya está, que venga. Que venga ya de una vez”, subraya Carmen, que está deseando no solo ver a su hijo después de cerca de tres meses separados, sino también para darle el reconfortante abrazos que su hijo necesita, además del tirón de orejas por sus maniobras.

La madre de José Antonio Avilés está mucho más tranquila ahora que su hijo se ha defendido personalmente que antes, cuando era ella la encargada de arrojar luz entre tantas tinieblas. Un periodo que Carmen recuerda con especial dolor, acusando a aquellos que se den por aludidos de haber manipulado sus palabras y las de su hijo para sustentar sus ataques: “Incluso se han dicho cosas que yo he dicho fuera de contexto y se le ha dado la vuelta. Pensé que las opiniones de todos contaban, pero no se tergiversaban ni nada de eso, y sigo pensando que son opiniones y que José Antonio Avilés ha dado la cara y seguirá dando la cara cuando vuelva”, sostiene ahora con más fuerzas y sin reparos a atender a las preguntas de los reporteros.