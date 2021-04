Por el momento, Lola no se ha pronunciado al respecto, pero su muro de Instagram está sirviendo para que reciba las condolencias de sus fans.

Luis Ojeda Suárez, novio de la extronista de ‘Mujer y Hombres y Viceversa’ Lola Ortiz, ha muerto de manera repentina a los 20 años. Una noticia que confirmaba a través de su cuenta de Twitter el equipo UD Las Palmas, al que perteneció el joven. «Consternados por el repentino fallecimiento de Luis Ojeda Suárez, canterano que formó parte de nuestro equipo juvenil durante dos temporada».

Una noticia que ha sobrecogido en redes. Su pareja compartía hace tan solo unos días una romántica imagen en blanco y negro junto a su chico con motivo de su cumpleaños. «Feliz cumpleaños cariño 🖤aunque parece que el cumple es mío, porque vaya regalo me llevo 😍😍», era el mensaje que le dedicaba. La última publicación del futbolista en Instagram también iba dirigida a su novia, realizada el pasado 16 de abril. «Gracias por hacerme tan feliz, eres increíble!!», eran sus palabras.

Por el momento, Lola no se ha pronunciado al respecto, pero su muro de Instagram está sirviendo para que reciba las condolencias de sus fans. Se desconocen las causas de la muerte.

Un duro golpe para la joven

Esta pérdida se une a un tiempo complicado para Lola Ortiz. Hace tan solo un año dijo adiós a su progenitor quien luchó contra una larga enfermedad. «Como muchos ya sabéis, ha fallecido mi padre por cáncer. Me apetece contaros cómo me encuentro. Él ingresó en el hospital y yo acababa de empezar el encierro en casa. Fue casi a la par. Le ingresaron porque él ha tenido cáncer de próstata desde hace mucho tiempo pero nunca se trató. Él no se quiso cuidar. Ahora ya ingresó grave. Altibajos, para arriba y para abajo», contó el año pasado en sus redes.

«Llegó el día que me llamó mi hermana y me dijo que había muerto. Fue rarísimo. No lo llegas a asimilar en ese momento», se sinceró con sus seguidores en sus redes.