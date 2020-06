Cayetano Rivera ha crecido siempre bajo la lupa de la atención mediática, pero quizá nunca como hasta ahora habría preferido gozar de anonimato, dado que su fama y su profesión como torero ha provocado que sea víctima de unas durísimas amenazas de muerte por parte de un energúmeno que tan solo quiere meterle miedo a él y a su familia en el cuerpo. El problema está en que lo ha conseguido, motivo por el cual el diestro ha decidido interponer una demanda en el cuartel de la Guardia Civil para proteger tanto su integridad física, como la de sus seres queridos. También la de su hija, Lucía Rivera, que ha hablado sobre esto con los reporteros de ‘Europa Press’.

La joven modelo no ha tenido reparo alguno en comentar cómo se encuentra Cayetano Rivera en medio de esta batalla por conseguir que cesen los feos comentarios y mensajes que ponen en peligro su tranquilidad y su propia vida. Lucía Rivera confiesa que estas amenazas de muerte “no se las merece nadie” y es que el contenido de los mensajes no podría ser más duros. Además de hablar sobre esta situación por la que atraviesa su padre, Lucía Rivera, mientras corre junto a una amiga para subirse al coche que les esperaba, no ha tenido problemas en confesar su deseo de que todo regrese a la normalidad y poder disfrutar del verano sin miedo a lo que pudiese suceder, así como que ha anunciado nuevos proyectos profesionales que se trae entre manos y que veremos en los próximos meses. Vea el vídeo: