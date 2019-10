3 «Esa niña no canta»

«Esa niña cantar no canta, solo se le ha puesto por bandera. Si ella fuera mi hija le hubiera dicho que no. La música no es abrir la boca y cantar. Esta profesión hay que respetarla y que ahora cada uno se dedique a lo que sabe». Así de duras fueron Toñi y Encarna con otra joven artista: la hija de Isabel Pantoja, que intenta abrirse un hueco como cantante.

