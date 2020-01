Patricia Montero ha enviado un mensaje a través de su cuenta de Instagram para aclarar algunos malentendidos sobre su próxima boda con Álex Adrover.

«Aún faltan unos meses para nuestro sí, quiero»

«Quiero aclarar que @alexadrover y yo aún no nos hemos casado. Únicamente, hemos iniciado el proceso de matrimonio en el juzgado». Con estas palabras, la actriz despejaba algunas dudas en torno a su próximo enlace. «Nos está llamando mucha gente confundida y noooo… Os aseguro que nosotros tenemos más ganas que nadie, pero todo a su debido tiempo», ha comentado en sus redes sociales.

La exconcursante de ‘MasterChef Celebrity’ ha apuntado: «Aún faltan unos meses para nuestro sí quiero definitivo. Aunque como te digo siempre mi amor, hace casi 11 años que te dije sí quiero». Todo ello acompañado de dos ‘hashtags’ que indicaban «Bodorrio is coming» y «Adrove Montero Wedding».

Así anunciaron su boda

Después de 11 años juntos, la pareja ya tiene «en marcha algo muy muy bonito», tal y como anunciaban en sus perfiles sociales. Dentro de poco celebrarán un «bodorrio» por todo lo alto. Y es que están cada día más enamorados. El pasado 15 de enero, alos dos compartían con sus ‘followers’ la feliz noticia. «Casi 11 años juntos y a un paso de celebrar la fiesta de nuestra vida. Nunca hubiera imaginado tener tanta ilusión. Pero qué fácil es disfrutar la vida a tu lado», escribía Adrover.

Patricia, por su parte, recordaba recientemente su bonita historia de amor con motivo de su aniversario. «11 años desde que me dijiste; si tú quieres, no me voy a separar de ti, nunca. Hemos vivido muchas cosas juntos, buenas y no tan buenas. Siempre cerca, ayudándonos, apoyándonos y acompañándonos en cada paso que hemos dado. Desde el respeto, el amor, la confianza y la ilusión. Tenemos muchos proyectos por cumplir y otros sueños que se han ido cumpliendo. Uno de ellos era ser padres y formar una familia (…) Gracias por hacerme sentir la mujer más comprendida, respetada y valorada. Puedo presumir de tener a una pedazo de persona a mi lado, que solo suma a mi vida cosas bonitas. Por más y más años, ¡Feliz aniversario! ¡Te quiero!».