En estas nueve semanas de cuarentena, muchos los españoles nos hemos entregado en cuerpo y alma al placer de comer. A algunos, pasar tanto tiempo en casa nos ha hecho picar de más y coger unos kilitos de más. Es el caso de numerosos rostros conocidos, que han engordado un pelín después de este largo periodo de confinamiento.

Según los expertos en nutrición de nuestro país, los españoles ganarán una media de entre 3 y 5 kilos durante todo el confinamiento. La vida sedentaria, la falta de ejercicio, la ingesta excesiva de alimentos y el desánimo son los factores que nos llevan a comer más de la cuenta.

Tras el aislamiento, todos a plan

Los especialistas lo tienen claro: la sensación de ansiedad por el confinamiento y la epidemia han hecho que aumente la ingesta de alimentos poco saludables… y a deshora. La falta de actividades deportivas no ha venido acompañada de una reducción de las calorías. El resultado de esto es lo que ya vemos en muchos memes que circulan en muchos chats de WhatsApp. ¡Acabaremos todos teniendo serias dificultades para entrar de nuevo en la ropa!

Que se lo digan a Anabel Pantoja. La sobrina de la tonadillera sabe que ha llegado el momento de decir ‘stop’ al picoteo y pasar a la acción definitivamente. Por eso, desde hace un par de semanas la vemos enfundada en mallas deportivas dándolo todo y enseñando a sus ‘followers’ a ponerse en forma al ritmo de los hits más pegadizos de Whitney Houston, Bruno Mars o Jennifer Lopez. Sus desternillantes videos como profesora de aerobic a través de las redes la han convertido en una monitora de fitness aflamencada digna de ser vista y aplaudida, sin duda. Ya hubiera querido esa gracia y ese desparjao para sí la mismísima Jane Fonda…

Los consejos de Pablo Motos para no cometer excesos

Que ahora casi todos lucimos algo más rollizos es una realidad que hasta Pablo Motos ha abordado en ‘El Hormiguero’. Hace unos días, el presentador revelaba una serie de pautas para no cometer excesos con la comida. El presentador, que es un verdadero amante de todo tipo de deportes, ha compartido su particular fórmula para engañar al cerebro ante los antojos.

La clave está, dice, en observar y, «en vez de luchar», recuperar el mando de lo que la mente interpreta cuando tenemos delante las tentaciones. Importante también dejarse llevar de vez en cuando. «Yo una vez por semana me desparramo y comoto’ lo malo y to’ lo gordo. Y esa comida que deseas tanto te la comes. Pero te la comes una vez por semana».