Kiko Rivera e Irene Rosales pasarán la Nochevieja en Cantora

Kiko Rivera e Irene Rosales están aprovechando al máximo sus últimos días de libertad antes de adentrarse en su nueva aventura: ‘GH DÚO’. Pero antes, Rosales ha explicado qué planes tienen para despedir el 2018.

¿Nochevieja en Cantora?

Irene Rosales ha explicado a Europa Press que pasará la Nochevieja en Cantora junto al DJ y sus dos hijas, Ana y Carlota.

Francisco también estará en Cantora

Francisco, el hijo que tuvo Kiko Rivera durante su relación con Jessica Bueno, también se unirá a las celebraciones en Cantora. Ha sido el propio DJ quien ha compartido en sus redes sociales varias instantáneas de su primogénito junto a su hermana y Alberto, el hijo de Isa Pantoja.

Los planes de Kiko e Irene tras Navidad: ‘GH Dúo’

Kiko Rivera e Irene Rosales se convertían en la primera pareja confirmada del nuevo programa que prepara Mediaset: ‘GH Dúo’. “Lo que más miedo me da es un poco todo. Es una exposición 24 horas, nunca lo he hecho, no sé como me va a repercutir fuera. El separarme de mis hijas también, pero bueno, es una aventura bonita y la tengo que hacer”, era la primera reacción de Rosales al entrar en la casa de Guadalix.

Las razones por las que Kiko e Irene participan en ‘GH Dúo’

Fue la propia Irene Rosales quien confirmó en ‘Sálvame’ las razones por las que entrar al reality que prepara Telecinco. “Es un sitio donde vamos a ganar dinero los dos. Luego también por el trabajo que nos puede dar esto”, explicaba Rosales.

¿Pasará Isa Pantoja la Nochevieja en Cantora?

Por su parte, la pequeña del clan Pantoja, Isa, confirmó durante su paso por ‘Sábado Deluxe’ que celebrará la Nochevieja en Madrid.

