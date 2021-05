«Nada más que decir señoría», añadía el DJ parafraseando a Risto Mejide, compañero de su madre en su nueva aventura televisiva.

Cruce de reproches entre Kiko Rivera e Isabel Pantoja. Todo como consecuencia del dardo envenenado que la artista lanzó a su hijo durante el estreno del programa ‘Top Star’ -lo que supone su vuelta a los platós tras la guerra familiar-. Durante la primera emisión aseguró que el talento «no» se hereda. Ahora ha sido el turno del DJ quien ha respondido de forma implacable, esta vez, vía redes sociales.

«El trabajo dura supera al talento cuando el talento no trabaja duro», señalaba al respecto. Y añadía una breve anotación: «Nada más que decir señoría». Con estas palabras parafraseaba a Risto Mejide quien realizó la sonada pregunta que está dando mucho que hablar. El presentador durante la actuación de Claudia, la hija de la ex Miss España Raquel Revuelta, preguntó a su compañera si el talento se heredaba. Isabel Pantoja respondía con contundencia: «No». «No hay nada más que decir, señoría», solo atendía a decir el publicista.

Un comentario que se produce cuando la tonadillera ha regresado al trabajo y ha reaparecido en televisión. Un zasca que no ha gustado tampoco a Irene Rosales. No está de acuerdo con ella y así lo ha expresado, no dudó en señalar durante su intervención en ‘Viva la vida’ que existen artistas que sí han heredado el talento de sus familiares. Y añadía: «Mi hija tampoco ha heredado los ojos de su abuelo», una respuesta que dejó atónitos a sus compañeros de televisión. En clara alusión a unas declaraciones que realizó en su día Isabel Pantoja sobre los ojos de su nieta que según ella se asemejaban a los de su difunto abuelo, Francisco Rivera ‘Paquirri’.

Irene Rosales ha aprovechado para explicar que su marido no había dado demasiada importancia a este comentario, aunque sí recalcó que le había sentado mal. Ahora responde con un ‘post’ que comparte con sus seguidores. Algunos de ellos le apoyaban con mensajes como el siguiente: «Más corazones llenos de valores y menos talento, tú tienes ese corazón Kiko», decía una fan. «Zas en toda la boca!!! Ole tú», le decía otra.

La tonadillera regresa a la televisión

Tras varios meses de religioso encierro en Cantora, la finca que se ha convertido en su mejor refugio, la cantante ha regresado a los platós. Lo hace en un momento familiar muy complicado cuando hace meses que no mantiene contacto alguno con su hijo, Kiko Rivera. La guerra se desató a consecuencia de las revelaciones que este hizo en el programa ‘Cantora, la herencia envenenada». El pasado viernes se estrenaba el nuevo ‘talent’ de Telecinco, ‘Top Star’, espacio presentado por Jesús Vázquez, donde la cantante se mostró feliz de regresar a la cadena. También aprovechó para lanzar indirectas a su primogénito como cuando dijo lo siguiente: «Dicen que la distancia hace el olvido».