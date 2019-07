Kiko Jiménez, «genial» tras su ruptura con Gloria Camila

Es la noticia de la semana: Gloria Camila y Kiko han roto. El exconcursante de ‘Supervivientes’ ha comentado en ‘Conexión Honduras’ cómo se siente tras la ruptura después de cuatro años de relación.

«He vivido una realidad paralela, pero fui feliz mientras la viví. Estoy genial, como perro al que le han quitado las pulgas. Me he quitado un peso de encima«, comentaba Kiko tras ser preguntado por Jordi González.

Isabel Pantoja, que se enteró de la noticia hace unos días, ha asegurado que se siente apenada por la noticia. «Me ha dado mucha pena porque a él y a Gloria les tenía mucho cariño», comentaba la tonadillera.

«Después de llevar dos meses viviendo separados, una vez decido apartarla de mi vida hace cosa de un mes y quiero que las cosas vuelvan a su cauce, entonces me siento con gente del entorno de Gloria y me cuentan cantidad de infidelidades de ella», desvelaba Kiko en ‘Mujeres y hombres y viceversa’ el pasado viernes 12 de julio. Asimismo, Kiko ha negado tajantemente haberle puesto los cuernos a Gloria Camila con Sofía. De hecho, asegura que es la hija de Ortega Cano la que está «detrás de los rumores de esta supuesta historia con Sofía Suescun».

Por otro lado, Ortega Cano también se ha pronunciado sobre el asunto y ha explicado cómo se encuentra su hija. «Son cosas de la juventud. No sé prácticamente nada. Es tema personal de ellos. No puedo decir ni una cosa ni otra. La veo bien. Está bien. Está en Andalucía y está bien. Es un tema del que no quiero hablar de momento», contaba el diestro en ‘Socialité’.

