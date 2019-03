Jesús Calleja, evacuado en helicóptero tras sufrir un aparatoso accidente

1 Ha enviado un mensaje a sus seguidores a través de su Instagram

Pocas horas después de su accidente, Jesús ha mandado un mensaje muy tranquilizador a través de su perfil de Instagram. “Estoy bien. Es la semana de las clavículas. Y me ha tocado. He tenido un percance con la bicicleta… Y, sí, me he roto la clavícula. Pero como veis muevo el brazo perfectamente”.

Con un aspecto asombrosamente saludable, añadió: “Conclusión: Que no va a alterar mi agenda. La semana que viene tengo rodaje de ‘Planeta Calleja’ y pienso ir. Y además tengo el umbral del dolor muy alto”.

El aventurero ha restado importancia a su accidente: “Una circunstancia más en mi vida. Gracias a todos por haberos preocupado. Y gracias al 112, que funciona en España que da gusto. Y la Seguridad Social… ni os digo. ¡Somos la envidia del mundo! Gracias a todos vosotros. ¡Se os quiere mucho!”.

