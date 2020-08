Javier Tudela se ha cansado de oír que se aprovecha de Kiko Matamoros y que todo en su vida es gracias a él. Así ha respondido a estas críticas y, de paso,. habla de lo que sufre con Kiko tras su paso por el hospital, aunque no tanto por él, sino por lo que ve en su hermana Anita

Javier Tudela se ha cansado de escuchar una y otra vez que se ha aprovechado de Kiko Matamoros, que es un nini o que no tiene aspiraciones en la vida más allá de gastar el dinero que el exmarido de su madre, Makoke, ha ganado con su trabajo. Unas acusaciones que cada vez le pesan más, dado que lleva años escuchándolas, incluso de antes de que el matrimonio decidiese emprender caminos por separado, sin olvidarse de lanzarse bombas de vez en cuando para saber que el otro sigue cerca. Un cruce de acusaciones en el que ha salido mal parado Javier Tudela, acusado incesantemente de sacar tajada de Kiko Matamoros y ahora darle la espalda como si nada hubiese sucedido. Algo de lo que él ha querido defenderse.

Javier Tudela asegura que no todos sus triunfos personales y profesionales cuentan con el respaldo de la figura de Kiko Matamoros. Es más, defiende que ha trabajado muy duro desde que es bien joven para sacar adelante sus proyectos y labrarse un futuro más allá de la privilegiada protección que le ofrecía su padrastro y también su madre. “Esto no se llama Matamoros, esto lleva mi nombre y mi apellido y yo no vivo de ellos, te lo puedo asegurar. Yo solo puedo decir que llevo ganándome la vida desde los 16 años, ganando mucho dinero y me remito a los hechos, monto mis negocios, hay cosas que me van bien, otras mal, estoy contento”, sentencia el hijo de Makoke a ‘Europa Press’, seguro de sus logros.

Ahora bien, ¿reniega Javier Tudela de Kiko Matamoros y el apoyo que le ha prestado durante años? ¿Cómo se siente ahora que le ha dado la espalda? ¿Se ha preocupado por su salud durante las tres semanas que este ha estado ingresado grave en el hospital? Sobre esto también ha hablado sin problema alguno Javier Tudela, que asegura que sufre al ver a su hermana, Anita Matamoros, sufrir y que ahora que sufre por su padre él también está sufriendo. Así lo explica él, vea el vídeo: