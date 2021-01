La colaboradora ha revelado que la artista se muestra molesta y le suele reprender por este motivo, pero ella parece hacer caso omiso.

Anabel Pantoja se ha erigido como una de las ‘influencers’ más atrevidas de Instagram. Una red en la que cuenta con 1,4 millones de seguidores y donde demuestra diariamente que eso de tener complejos no va con ella. Muy osada casi siempre, la sobrina de Isabel Pantoja nos sorprendía hace tan solo unos días en ‘Sálvame’ emulando a la mismísima Cristina Pedroche en la nieve. Un posado que ha dado mucho que hablar y que seguro no habrá gustado a su tía. Te contamos el principal reproche que hace la tonadilla a su sobrina y no tiene nada que ver con su trabajo como colaboradora en ‘Sálvame’.

Ella misma ha revelado que la artista se muestra molesta y le suele reprender por subir fotos desnuda en las redes. A la cantante no le gusta que exponga tanto su cuerpo y así se lo ha dicho en más de una ocasión. No aprueba las imágenes en las que Anabel se despoja por completo de su ropa y presume de silueta. Es más, durante su comentado desnudo en directo en ‘Sálvame’ no dudó en enviarle un mensaje para advertirla que apagara la televisión a partir de las ocho porque sabía a ciencia cierta que no le iba a gustar su último numerito.

Unos reproches que parecen no hacer mella en su sobrina quien no duda en desnudarse tanto por fuera como por dentro en su perfil de Instagram. «Con todos mis respetos a la señora @cristipedroche 🙏🏼🤣❄️(no quiero nieve hasta dentro de 30 años)», afirmaba en redes. Esta última osadía generó una oleada de reacciones, no solo por parte de sus seguidores, muchos de los cuales han aprovechado para aplaudir su valentía, también de varios rostros conocidos.

Las reacciones a su posado

Ana Rosa Quintana se pronunciaba al respecto con las siguientes palabras: «A mí me parece bien, pero no es una imagen favorecida porque es una niña guapísima y no sale favorecida». Añadía que no estaba diciendo que estuviese «gorda, delgada, mediana o tal, digo que no está favorecida y que no es una imagen como la de Pedroche, que sale haciendo una postura de yoga».

Mientras que Joaquín Prat subrayaba lo siguiente: «Encuentro que Anabel Pantoja se presta a lo que le manda el programa, entra al juego de todo y si se quiere poner en pelotas en las palmeras de la entrada pues está muy bien». El prometido de la colaboradora, Omar Sánchez no ha dudado en salir en su defensa apoyando todo lo que hace en televisión: “Cada uno tiene que mirarse su físico y después juzgar. Ella está contenta con ella misma y yo con ella. Y todos somos felices. No tiene que meterse con el físico porque eso es secundario”.