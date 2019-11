4 «Yo solo he callado en la vida»

Al hablar de su vida, Isabel se define como una mujer discreta. «Yo solo he callado en la vida. Es más honorable callar. No me gusta la polémica. Me gusta ir por la vida con mucha discreción, sin hacer daño a nadie. Miro hacia atrás y me reconozco en el espejo. Tengo unos principios que me trasladaron mis padres, muy humildes. Me enseñaron que en la vida la ética y la dignidad es muy importante. La dignidad y la educación».

