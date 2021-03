«Siempre intentaré aconsejarte, atenderte y explicarte. Mi labor es estar a tu lado cuando me necesites y cuando no también», ha afirmado la joven.

El hijo de Isa Pantoja se hacer mayor. Este domingo, Albertito sopla siete velas y la joven ha abierto su corazón para compartir vía redes un emotivo mensaje dirigido a su «hombrecito». «Estoy muy orgullosa de ti, de tus firmes creencias, de tus valores y de todo lo que consigas».

La colaboradora, que también ha compartido algunas imágenes de su álbum más personal, define al niño como «muy inteligente, maduro, con un corazón enorme, sensible, aventurero y gracioso a más no poder». Asimismo ha hecho referencia a cómo le ha visto evolucionar durante los últimos años: «Hemos pasado por toda serie de juguetes hasta llegar a charlas de madre-hijo porque ya cumples siete añitos y eres un niño mayor».

Unas palabras que constatan la complicidad que existe entre ambos. No olvida, además, que en ocasiones también es presa de los nervios: «Ya sabes que mami a veces se enfada pero eso también es parte del proceso y aunque a veces te consentiría todo, tengo que enseñarte».

Concluye su ‘post’ recordando que toda la vida estará a su lado apoyándole: «Siempre intentaré aconsejarte, atenderte y explicarte. Mi labor es estar a tu lado cuando me necesites y cuando no también. Feliz cumpleaños Alberto. Te quiere mamá». Además, ha añadido este precioso hashtag: «No crezcas mas».

El pequeño ha disfrutado de una animada fiesta con amigos. Él mismo se ha afanado haciendo su propio bizcocho que ha cubierto con chocolate, tal y como compartía su orgullosa mamá a través de sus Stories. Velas, una rica merienda y regalos… el aniversario ha contado con todos los ingredientes para ser un auténtico éxito. Y el pequeño, por supuesto, ha disfrutado de lo lindo durante su gran día.

Las felicitaciones de Kiko Rivera y Anabel Pantoja

Kiko Rivera también ha aprovechado para felicitar públicamente a su sobrino al igual que ha hecho Irene Rosales. «Felicidades Grandullón! Te me haces mayor y yo feliz de verte siempre feliz! Te quiere, tu tío Kiko», le decía a través de su perfil en Instagram. Mientras que Anabel Pantoja le dedicaba unas sentidas palabras. «Cada vez que me levanto y te veo ahí en la pantalla de mi móvil, aún no me creo que crezcas que te hagas mayor que te conviertas en un adulto…».

La ‘influencer’ reconoce que es parte de ella y da las gracias a Isa Pantoja por haberle ofrecido este regalo «tan bonito en mi vida. Feliz cumpleaños mi Jack Sparrow eterno. Te quiero para siempre tu Tata».

El hijo de Isa Pantoja nació por cesárea el 7 de marzo de 2014 en la clínica Parque San Antonio de Málaga y pesó casi tres kilos. El pequeño es fruto de la relación que la joven mantuvo con Alberto Isla.