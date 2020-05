El caso de Javier Santos ha causado un gran impacto entre otros hijos no reconocidos de muchos famosos. La reciente decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de dar la razón a Julio Iglesias ha provocado que muchos personajes reclaman la paternidad de sus padres se alíen para enviarle un mensaje de apoyo.

En el vídeo, los hijos bastardos de numerosas personalidades han enviado palabras de ánimo para Santos, quien lleva toda una vida reclamando ser hijo del cantante. Alexis Ledgard, hijo de Bigote Arrocet, Francisca España Núñez, hija de Francisco Gento, Sofía Benítez Cubero, hija de José Benítez-Cubero y José Daniel Baute Arellán, hijo de Carlos Baute, participan en el video.

Julio Iglesias sigue con su vida, mientras Javier Santos ya prepara su nueva estrategia

Alexis Ledgard, hijo de Bigote: «Quiero enviarle mucha fuerza»

«Soy Alexis Ledgard, hijo no reconocido de Edmundo Arrocet, quiero mandar un gran apoyo a Javier, hijo de Julio Iglesias, y enviarle mucha fuerza. Al final todo saldrá bien, el y todos nosotros tendremos lo que nos merecemos. Mucha fuerza y mucho ánimo», explica el hijo del humorista.

Por su parte, la hija de Jose Benítez Cubero, ganadero de El Coronil, señala: «Hola, Javier, soy Sofía Benítez-Cubero. Mi padre era José Benítez Cubero. Aunque no te conozco personalmente estamos luchando por una cosa que nos pertenece a todos nosotros, así que para adelante. Suerte y a ver si nos conocemos algún día».

Javier Santos cambiará su apellido si la batalla con Julio Iglesias sale a su favor

El hijo de Carlos Baute: «Mucho ánimo»

El hijo del cantante Carlos Baute, José Daniel Baute Arellán, se suma a los mensajes de apoyo. «Hola, mi nombre es José Daniel, el hijo ya reconocido de Carlos Baute. Quiero enviarle un mensaje a todas las personas que estamos luchando por nuestros derechos de la mano del abogado Fernando Osuna. Especialmente quiero enviarle un mensaje a Javier Santos, hijo no reconocido de Julio Iglesias. Mucho ánimo y mucha fuerza».

«Estoy pidiendo la paternidad, al igual que otros muchos niños. Necesito que se apoye a Javier Santos, que es hijo de Julio Iglesias. Tiene muchas pruebas y muchas cosas hechas ya y no lo siguen dando dando por válido, lo cual no es justo», explica Francisca España Núñez, la hija de Francisco Gento López.

Actrices, herederas y vips: las amigas de las hijas de Julio Iglesias

La hija biológica de Eto’o: «Ganarás la batalla»

Erika Do Rosario Neves, hija del futbolista Samuel Eto’o, es la más joven de quienes participan en la iniciativa. «Quiero mostrar mi apoyo a Javier Sánchez Santos, que se encuentra en el último tramo de este procedimiento. Estoy grabando este vídeo para mostrar mi apoyo a todas las personas que se encuentran en una situación similar a la mía. Estoy segura de que acabarás ganando la batalla«, añade.

Samuel Eto’o, citado para someterse a las pruebas de ADN

El último revés en la batalla judicial de Santos

A principios de este mes, Javier Santos volvía a perder en los juzgados. Una vez más, la justicia dictaba que no es hijo del cantante. Después de que el cantante presentara un recurso de apelación ante la Audiencia Provincial el pasado 7 de mayo se conocía que éste había fallado a su favor. Consideraba que la paternidad del joven ya había sido juzgada y que ya se había decretado que no era su padre. Estiman que es «una cosa juzgada». De este modo se revocaba la resolución que se emitió el pasado mes de julio después de que se le reconociera como hijo del artista.

Al conocer este último revés judicial, Edite Santos, la madre de Javier, manifestaba su enfado en SEMANA. «Muy cabreada, estoy indignada. Ya no tengo palabras para decir lo que es esto. En España no hay justicia, parece que la justicia va por un lado y la ciencia va por otro. No entiendo nada…esto no se va a quedar así y vamos a seguir adelante«, decía.

La historia de Javier Santos y Julio Iglesias traspasa fronteras tras la exclusiva de SEMANA

Dispuesto a seguir luchando en los juzgados

La noticia también desanimaba a Javier, quien pese a este golpe está dispuesto a seguir pidiendo que se reconozcan sus derechos. Después de tantos años de lucha no se va a rendir. El abogado de Javier, Fernando Osuna, revelaba a SEMANA: «Iremos a todos los tribunales que quedan. Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Tribunal de Estrasburgo». Y es que Javier Santos lleva 30 años reclamando ser hijo de Julio Iglesias. Han sido muchos los contratiempos que se ha encontrado a lo largo del camino. Y uno más no lo hará decaer.