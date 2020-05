El dolor se ha instalado en la familia de Álex Lequio, tras su muerte víctima de un cáncer a los 27 años de edad este miércoles. Una trágica noticia que ha dejado al mundo desolado, como así mismo lo muestra su tío, Juancho García Obregón, hermano de Ana Obregón, que no ha tenido reparos en atender a las preguntas de los reporteros tras conocer la pérdida de su querido sobrino. Álex Lequio era muy querido por todos, y su marcha, aunque aceptada, no deja de ser dolorosa para su familia: “Estamos desolados y tristes, una pérdida irreparable”, confesaba el tío del joven a las puertas de la clínica de Barcelona en la que ha perdido la vida.

El hermano de Ana Obregón ha querido además agradecer a la prensa no solo el apoyo que he está mostrando a la familia en tan duros momentos, sino también el respeto con el que ha llevado la delicada cuestión en la que se veía inmersa Álex Lequio y todos los que le querían. Quizá, lo peor ha sido no poder estar haciendo piña todos juntos en tan duros momentos, porque las limitaciones de tránsito de los ciudadanos por el confinamiento establecido en el estado de alarma por el coronavirus les ha impedido estar juntos estos días. Un dolor añadido del que Juancho es consciente, al ver cómo su hermana necesitaba un abrazo y no poder estar ahí para poder dárselo, a su lado, para consolarla estos últimos días de lucha de su sobrino.

Así hemos visto a Juancho, el hermano de Ana Obregón y esto es lo que nos ha contado. Vea el vídeo: