A María Teresa Campos no le han hecho ninguna gracia las recientes declaraciones de María Jiménez sobre Bigote Arrocet en televisión, y ha respondido tajante a sus palabras. «Me parece mal que hable así de Edmundo», dice.

La cantante: «No me coge el teléfono, debe de estar indignada conmigo»



La reciente entrevista de María Jiménez en ‘Sábado Deluxe’ ha tenido consecuencias, y no muy favorables, en la relación de amistad entre María Teresa y la cantante. En su intervención en Telecinco, la andaluza dio su opinión sobre Edmundo, al que calificó de mujeriego: «Él va mariposeando, es un putañero, tiene muchas mujeres alrededor. Mucho ha aguantado María Teresa», decía.

Después de sus comentarios en la pequeña pantalla, la malagueña llamó por teléfono a María para aclarar algunos puntos. La propia artista contaba así cómo fue la llamada. «Me llamó de madrugada y muy enfadada. Me dijo: Soy María Teresa Campos». Ella le respondió que estaba muy dormida. «Entonces Llámame más tarde te voy a decir unas cuantas cositas», concluyó la periodista,.

«La he llamado cuatro o cinco veces porque ayer no tenía gana de hablar con nadie, estaba reponiéndome de un resfriado tremendo, y ahora la señora no me coge el teléfono, debe de estar muy indignada conmigo», se lamentaba María en ‘Sálvame’.