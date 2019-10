‘GH VIP 7’: Kiko Jiménez: «Mi relación con Sofía Suescun está destinada al fracaso»

Kiko Jiménez se ha roto al hacer ‘La curva de la vida’ en ‘GH VIP 7’, donde ha relatado los episodios más importantes de su trayectoria ya ha hablado de las dos mujeres que han marcado su vida: Gloria Camila y Sofía Suescun.

Kiko Jiménez narra su drama familiar y habla de su padre en la cárcel

Su rápido salto a la fama

La tradicional ‘curva de la vida» dio la oportunidad a Kiko de revelar los momentos más emotivos de su vida, como su difícil infancia al cuidado de una madre con escasos recursos económicos y un padre que pasó toda su infancia en la cárcel, y al que conoció cuando tenía cinco años. Nacido el el municipio jienense de Linares, su vida dio un vuelco al entrar en televisión. Mientras estudiaba en Granada, unos amigos lo animaron a presentarse en ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’. «Yo tenía mis ilusiones de ser fisioterapeuta, pero entro en televisión y todo da un giro».

El zasca de Rocío Flores a Sofía Suescun sobre Kiko Jiménez

Así conoció a Sofía Suescun, hace casi diez años

Poco tiempo después de empezar a trabajar en ‘MyHyV’, «Sofía me ve en televisión y se pone en contacto con mi representante. Ahí es cuando ella aparece en mi vida». Su primer encuentro se produce siendo ambos dos desconocidos para el gran público. «Voy a su tierra a conocerla. Ella prácticamente no había salido de allí. Pasamos una noche juntos. Luego ella vino en Madrid. Empezamos una minirelación. A mí me encantó. Pero la relación se queda en el aire», relataba el pasado 8 de octubre en la casa de Guadalix. El andaluz y la navarra llegaron a plantearse irse juntos «a Bombay, en la India. Nos gustaba mucho el tema de la moda». Un proyecto que finalmente no hicieron realidad.

La drástica decisión de Sofía Suescun sobre Kiko Jiménez

Su historia con Gloria Camila: «Fue un flechazo»

Pasó el tiempo y llegó Gloria Camila a su vida. «A Gloria la conocí en un tablao flamenco aquí en Madrid. Yo iba con unos amigos. Fue un flechazo. Sabía quién era más o menos, pero pensé que sería esporádico. Fueron dos años muy felices. Llevábamos una vida muy normal», contaba.

Estela declara su amor a Diego, mientras él piensa en divorcio

Un noviazgo que cambia tras su paso por ‘Supervivientes’

Según el relato de Kiko, de los cuatro años de noviazgo con Gloria Camila, los dos primeros fueron los mejores. Poco a poco las cosas empezarían a cambiar. «Entramos en ‘Supervivientes’, una aventura increíble. Pero lo que parecía felicidad, fue justo salir del concurso y se va todo a pique. En España se hablaban muchísimas mentiras. Nuestra relación ya cambió. Le cambió un poco la forma de ser, la forma de actuar».

Así vive Sofía su drama personal fuera de los platós

Las «infidelidades, mentiras y traiciones de Gloria Camila»

«A mí nunca se me ha subido la fama a la cabeza. Soy el mismo de siempre. La conocí y era una niña majísima. Era una niña estupenda. Es joven, rebelde, tiene su carácter. Pero nunca la había visto preocupada por la prensa», ha explicado Kiko sobre su exnovia. Él se ha definido a sí mismo como un hombre responsable. «Me coloco en televisión y compro mi casa con 27 años, que para mí es un logro. Pero hay infidelidades, mentiras y traiciones. Antes de saber esas infidelidades le pedí a ella que lo dejásemos ahí. Que no entráramos en un bucle y al final hemos acabado en eso. Ella fue la que abrió ese melón dejando a entender que tenía algo con Sofía».

La sonrisa de Gloria mientras Kiko destruye su relación con Sofía

«En cuatro años con Gloria nunca me han sacado nada con nadie»

Kiko ha aprovechado su discurso para defenderse de las acusaciones recibidas poco después de haber roto con Gloria Camila. «En cuatro años con Gloria nos hemos peleado, me he preocupado por todo el mundo. Nunca me han sacado nada con nadie. Estuve tres meses siendo el malo. Sufro una infidelidad y estuve cobrando lo mismo. Podría haber hecho revistas. Podría haberme aprovechado y y haberme beneficiado económicamente. Lo máximo que hice fue ir al ‘Deluxe’. No me merezco eso. Soy una persona normal y corriente».

Kiko sugiere a Estela pedir una hora sin cámaras

«Para mí Sofía es un amor»

Una vez que su noviazgo con Gloria Camila se va al traste, Sofía reaparece en su vida. «A Me la encontré después de cuatro o cinco años sin vernos en la tele. Nos quedamos sin hablar e intercambiamos una mirada. Fue un mirada cómplice de dos personas que se conocían de antes», ha narrado. «Para ella yo fui un amor y ella para mí también lo fue. El destino nos une y quien me apoya a diario y me entiende es Sofía. Es un encanto de niña».

El contundente mensaje de Diego Matamoros a su mujer

«Sofía es la mujer de mi vida»

Kiko ha admitido que los últimos tres meses junto a Sofía han sido inolvidables. «He pasado el mejor verano de mi vida. La noche que estuve en el calabozo descubrí que ella es la mujer de mi vida. Esa noche lo pasé muy mal. Y solo pensaba en ella. Cuando salí lo único. Fue la peor noche de mi vida. También fue la mejor porque me di cuenta de que Sofía era la mujer de mi vida. No me lo merecía. No hice nada para haber pasado la noche allí.

Diego Matamoros confiesa que fue infiel a su mujer

Al hablar de su paso por el ‘reality’ de Telecinco, el joven se ha roto. «He entrado en esta aventura sin querer. Mi relación con Sofía está destinada al fracaso. He entrado en GH VIP y es un borrón que no sé qué va a pasar. Estoy enamoradísio de ella. Me encanta. La echo muchísimo de menos.

Diego Matamoros estalla contra Estela y Kiko: «Sois dos gilipollas»

«Mi miedo es perder a Sofía»

«¿Estás más enamorado de Sofía que de Gloria?», le preguntaba Jorge Javier Vázquez. La respuesta de Kiko era afirmativa. «A Sofía nadie la conoce. Todo el mundo cree que la conoce, pero no. Sofía me sube la autoestima, cosa que Gloria nunca hizo. Te da todo. De verdad la sientes cerca, que mira por ti. Es un encanto. Mi miedo es perderla. Salir y que no esté».

Kiko Jiménez, confundido con Estela: «Nunca he sentido algo así»

Sobre Estela: «¿No puedo tener una amiga?»

Kiko hizo referencia también a su tonteo con Estela Grande. Intuye que se está hablando de ello fuera de la casa. «Mila quiso sembrar una duda. Estoy harto de las dudas. ¿No puedo tener una amiga? ¿No puedo apoyarme en alguien? Las cosas se malinterpretan».

El decisivo consejo de Toñi Moreno a Sofía Suescun sobre Kiko Jiménez

«Espero poder hablar con Sofía cuando salga»

Antes de concluir su ‘curva de la vida’, habló sobre lo que ya imagina puede estar pensando su novia tras verlo dentro de la casa tonteando con la mujer de Diego Matamoros. «Si salgo y no me encuentro a Sofía, otro fracaso más. Espero poder hablar con ella cuando salga. Aquí vivimos una realidad muy diferente a la realidad que se vive fuera. Aquí las horas son días. Siempre me he considerado fuerte, pero hay cosas que se me escapan psicológicamente«.